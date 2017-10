Hokejové derby jinak. Hole zkříží magistráty

Hradec Králové - Před hokejisty Hradce a Pardubic změří své hokejové síly i magistráty.

Zimní stadion v Hradci Králové.Foto: Deník/ Ondřej Littera

V neděli se rozjede další kolo hokejových derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. To se již postupně stalo vítanou tradicí.

V tradici chtějí přetavit své vize i magistráty obou rivalů, kteří před bojem o body do extraligové tabulky zkříží na hradeckém zimním stadionu své hokejky. „Bylo by pěkné, kdyby se to stalo pravidelnou součástí derby,“ netajil nadšení rekreační hokejista a zároveň náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. Největší problém však vidí v tom, že zatímco v zastupitelských řadách Pardubic jsou dva vynikající hokejisté, tak jejich hradečtí protivníci vládnou spíše fotbalovými kopačkami. „Za Pardubice kromě primátora Marina Charváta nastoupí Vladimír Martinec a Dušan Salfický. Ten naštěstí nebude v bráně. To bychom asi žádný gól nedali,“ uvedl k magistrátnímu derby, které vypukne s úderem nedělního poledne, Jindřich Vedlich.

Za Hradec by mohla nastoupit také legenda tohoto sportu - Jaroslav Kudrna. „Bohužel není zastupitelem. Ale hned bych jej do týmu bral,“ pokračoval Jindřich Vedlich s dodatkem, že ve fotbalovém derby by měl pro změnu navrch Hradec. Ten by do boje mohl nasadit bývalého fotbalistu Jana Michálka nebo trenérského barda Ladislava Škorpila. „Ti nám však na ledě nepomohou. Čest hradeckého magistrátu tak bude hájit spolu s dalšími kamarády z řad zaměstnanců i bývalý primátor města Oldřich Vlasák a moje maličkost,“ dodal Jindřich Vedlich s tím, že do bruslí se tak nenazuje primátor města Zdeněk Fink. Ten, jak známo, je bývalý vynikající basketbalista a nyní se věnuje spíše jízdě na kole.

Po zástupcích magistrátu nastoupí na led (17.20) profesionální hokejisté. Na tento zápas se kromě fanoušků tradičně chystá i policie. „V souvislosti s hokejovým utkáním mezi Hradcem Králové a Pardubicemi připravujeme standardní bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,“ uvedla tisková policie krajských policistů Iva Kormošová s upozorněním pro všechny fanoušky. „Jelikož se opět očekává jejich velká účast, tak v této souvislosti upozorňujeme na možné komplikace při příjezdu k zimnímu stadionu,“ dodala mluvčí.

Zatímco o bezpečnost na stadionu bude dbát nejen bezpečnostní agentura, ale i strážníci městské policie, policejní složky se budou zaměřovat hlavně na pořádek v okolí stadionu i příjezd hokejových fanoušků. „Monitorováním jejich příjezdu i odjezdu a plánovaným doprovodem na trase mezi zimním stadionem a vlakovém nádraží se budeme snažit případnému střetu příznivců těchto dvou „rivalských“ hokejových klubů zabránit,“ doplnila mluvčí.