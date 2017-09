Horská kola změní dopravu v centru města

Hradec Králové - Ve čtvrtek se v centru Hradce Králové pojede tradiční exhibice horských kol Gočárovy schody. Závod se připravuje na odpoledne ve státní svátek, kdy je hustota dopravy nižší než v běžný pracovní den, i tak musí řidiči a obyvatelé města počítat s dopravním omezením a změnami na linkách hradecké městské hromadné dopravy na vnitřním městském okruhu.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv organizátorů

Změny budou platit v den závodu, ve čtvrtek 28. září, pouze v době od 15 do 21 hodin. Pro řidiče bude uzavřená třída ČSA v úseku od křižovatky s ulicí V Kopečku ke schodišti Kozinka u vjezdu do parkovacího domu Regiocentra. Objízdná trasa do ulic Rokycanova, Chmelova a do Regiocentra povede Divišovou ulicí a po Eliščině nábřeží. Na Gočárovu třídu musí řidiči přes Tyršův most a Tylovo nábřeží.

Komenského ulice bude neprůjezdná v části mezi schodištěm se „zpívajícími stromy“ u zimního stadionu až po Gočárovo schodiště naproti kasárnám. Od Moravského mostu u strojní průmyslovky se na malý městský okruh řidiči dostanou přes Orlické nábřeží ulicí Jana Koziny. Na Velkém náměstí bude automobilový provoz omezený od mariánského sloupu směrem k Bílé věži až po třídu ČSA. Uzavřené tedy budou ulice Karla Tomana, Rokitanského či výjezd z náměstí ulicí V Kopečku. Během platnosti těchto dopravních změn dojde k dočasnému zrušení jednosměrného provozu v Mýtské ulici, aby bylo možné zajistit výjezd z Velkého a Malého náměstí.