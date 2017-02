Hospodaření kraje mohou lidé kontrolovat na novém transparentním účtu

Hradec Králové - Královéhradecký kraj chce být transparentnější. Zřídil otevřený účet a založí komisi pro otevřenost.

Transparentní účet je funkční od 11. ledna letošního roku, takže každý, kdo má přístup na internet, může sledovat veškeré platební operace probíhající na účtech Královéhradeckého kraje

„Z hlavního účtu kraje u Komerční banky se stal otevřený účet. Jsou zde vidět všechny příchozí i odchozí platby na konkrétní účty. Pouze mzdy pro zaměstnance úřadu budou měsíčně odcházet formou jednoho příkazu, a to z důvodu ochrany osobních dat," řekl krajský radní pro oblast financí Rudolf Cogan. Odkaz na transparentní účet lidé najdou na webu kraje.

Kraje i strany

Jako první z krajů a vlastně i veřejných institucí zavedl v roce 2013 otevřený účet Liberecký kraj, o rok později jej následoval Kraj Vysočina. Transparentní účet už si zřídila také řada měst a obcí, ve východních Čechách je to například Miletín.

Otevřený účet používají politické strany: ANO, Zelení, Piráti či Strana Svobodných občanů, i někteří politici.

Kraj by v komisi přivítal i externisty

Dalším krokem pro otevírání úřadu veřejnosti bude zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje pro otevřenost. Jejím úkolem bude přijímat nápady a podněty a jejich další zhodnocení nebo dopracování.

„Komise by měla být z principu otevřená, její jednání by pak měla být veřejná. Členy komise by měli být mimo zastupitelů i externisté," uvedl radní Cogan. Záměr na zřízení nové komise rada v pondělí představí krajským zastupitelům.

Podle radního by kraj přivítal, kdyby se do komise přihlásili novináři, zástupci neziskového sektoru, úředníci i občané.

„Finální výběr členů bude schvalovat Rada kraje koncem února," dodal Rudolf Cogan.