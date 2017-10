Houbaři počítali úlovky na kila.

Hradec Králové - Davy s košíky obléhají lesy. Konalo se i první mistrovství ve sběru hub.

Co Čech, to nejen muzikant, ale co Čech, to také houbař. Letošní začátek podzimu, více než kdy jindy, táhle do lesů všechny věkové kategorie. Houbařské žně pokračují i na Královéhradecku.

Prosluněná sobota hned od brzkých ranních hodin vábila početné skupiny lidí do městských lesů. V Bufetu u Vlka se v krajském městě uskutečnilo totiž první houbařské mistrovství.

Ačkoli název akce napovídal, že stovky houbařů vezmou hradecké lesy útokem, obavy z „drancování“ lesa se nepotvrdily. Spíše než o předhánění se v úlovcích, bylo takzvané první mistrovství České republiky v houbaření příjemnou společenskou akcí v osobitých kulisách sluncem prosluněného lesa. Zaregistrovaly se přibližně tři desítky houbařů, kteří se od devíti hodin, kdy akce oficiálně odstartovala, vydali do hlubin lesa za co nejzajímavějším, a v neposlední řadě i nejbohatším, úlovkem. „Hub je tolik, že se v podstatě nestíhají ani sbírat, tak jsme uspořádali v nadsázce první mistrovství České republiky ve sběru hub,“ uvedl krátce po zahájení akce pořadatel Jan Mrázek s tím, že před pár dny plnou zelinářskou bednu věnovali s přáteli hradeckým seniorům. Nic se tady nezničí, nic se tady nevyhodí,“ dodal Mrázek. Samotné mistrovství se skládalo ze čtyř kategorií. Například nejtěžší houbu našla Marie Dohnálová. Její takzvaný podhříbek vážil lehce přes půl kila. Největším celkový úlovkem, který vážil necelých 15 kilo, se pak mohl pochlubit pan Suchan. Na závěr akce se o zpestření pohodové atmosféry postarala kapela Little company z hradecké ZUŠ Habrmanova.

Do hradeckých lesů ovšem v ranních hodinách nemířili jen houbaři dychtiví po vítězství, ba naopak, po Hradečnici, která je nepsanou asfaltovou autostrádou lesa, se proháněli cyklisté ověšeni přeplněnými koši hub, bez ohledu na nedaleké houbařské mistrovství a přes zelené jehličí stromů prosvicovaly barevné bundy skrčených postav.

„V hradeckých lesích jsme na kolech již čtvrtým rokem. Máte to tu moc krásné,“ pochvalovala si například turistka z Karlových Varů, která si z lesa odnesla dva ryzce peprné.

Pokud se počasí výrazně nezmění a v nadcházejícím měsíci nenastanou velké výkyvy teplot, „šílenství“ jen tak neustane.

Pokud vydrží počasí, žně neskončí

Mistrovství nemistrovství, hradecké městské lesy byly o víkendu plné houbařů, kteří pročesávali každý kout lesa, aby našli co největší úlovky. Přestože Češi patří mezi národ houbařů, i tento koníček by měl mít své limity a hranice.

„Zvýšený pohyb po lese samozřejmě škodí. Podle jedné švýcarské studie houbám nejvíce vadí sešlap půdy, při kterém dochází k narušování podhoubí. Velmi negativním jevem jsou pak poházené odpadky, či rozkopané houby,“ uvedla mykoložka Tereza Tejklová.

Houbaři by tak měli používat hlavně rozum a nehonit se každý den za plnými košíky. V neposlední řadě je samozřejmě důležitý respekt k lesu a přírodě obecně.

Není žádnou tajností, že za letošní vydatnou houbařskou nadílkou může počasí, které jejich růstu přeje. Jinými slovy: vlhko, častý déšť, ranní mlhy a nižší teploty jsou pro jejich růst ideálními faktory.

„Velmi záleží na rozmaru počasí, obzvláště, zda nebude mrznout. Osobně pamatuji roky, kdy se dalo chodit na houby i v prosinci, v podstatě do zámrazu.,“ řekla Tereza Tejklova, která rozdává spolu s kolegy i mykologické rady na facebooku. V současné době zažívá doslova smršť žádostí a proseb o radu při určování druhů jednotlivých hub.

VELKÝ POZOR NA„NEZNÁMÉ“ BEDLY

A na co si v lesích dát při sběřu pozor? Kromě známých prašivek mohou splést například bedly.

„V současnosti roste ve velkém nejen v lesích, ale i na zahradách a v parcích slabě jedovatá pečárka zápašná – žampion zápašný, ten by po konzumaci mohl způsobit žaludeční a střevní obtíže. Rostou též muchomůrka zelená a tygrovaná, které už by po požití mohly ublížit víc. Varuji též před různými malými druhy bedel, které letos rostou mnohem více než v jiných letech,“ dodala Tereza Tejklová s tím, že je důležité nehazardovat. Na Hradecku totiž bylo letos zaznamenáno již několik otrav.