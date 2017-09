Hradcem „projdou“ nové tváře jazzu

Hradec Králové - Festival Jazz Goes to Town představí neotřelé a rozmanité umělce. Mnozí vystoupí v Česku poprvé.

Jazz Goes to Town - skupina Vertigo v prostorách Filharmonie Hradec Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Současnou jazzovou hudbu, která vypovídá o dnešní době, a její rozmanitost chtějí nejen hradeckému publiku nabídnout organizátoři třiadvacátého ročníku festivalu Jazz Goes to Town. Krajskou metropolí se bude „procházet“ od 10. do 14. října.

Dramaturgie festivalu nevsadila na všeobecně známá jména, návštěvníkům chce ukázat jazz v jeho moderní podobě - takový, jaký momentálně je – a věří, že si každý v programu najde to svoje. Festival posluchačům ukáže nové hvězdy jazzu - některé v Česku ještě nevystupovaly, další se řadí k tuzemské špičce.

„Během pěti dní festival nabídne šestnáct hudebních produkcí, které se odehrají v různých prostorách na obou březích Labe. Vedle divadelních a koncertních sálů bude program situován i do industriálních a sakrálních prostor v centru města,“ popsal Zdeněk Konečný z organizačního týmu festivalu JGTT.

Třináct koncertů hlavního programu doplní tři projekty, které se rekrutují z řad studentů tuzemských jazzových konzervatoří a budou se odehrávat v klubech, kavárnách a barech. Stejně jako v předchozím roce nabídne festival také hudební workshop.

Mezi nejočekávanější položky letošního programu budou patřit koncerty umělců, kteří vystoupí v Česku premiérově a exkluzivně právě na tomto festivalu. To je ostatně to, co určuje tvář festivalu a dává mu podle organizátorů punc jedinečnosti. „Patří mezi ně vystoupení marocké zpěvačky OUM, která je hvězdou současné severoafrické hudební scény,“ uvedl dramaturg festivalu Zdeněk Závodný. Dalším tahákem letošního ročníku bude švédský septet Angles 7 či norsko-český kvintet Bansal Band s virtuózní indickou houslistkou Harpreet Bansal či maďarský kvartet Knut-dun Men saxofonisty Bély Ágostona.

Jedinečný bude také sólový koncert sardinského kytaristy Paola Angeliho, jehož fenomenální hra na osmnáctistrunnou kytaru vlastní výroby rozezní prostor městské hudební síně. Festival nabídne také několik mezinárodních projektů, na nichž se podílí domácí hudebníci i zahraniční muzikanti.

Vstupenky na jednotlivé večery jsou dostupné v předprodeji v síti Ticketstream a na více než 500 prodejních místech v celé zemi. Zájemci si mohou koupit elektronickou vstupenku. Zhlédnout některou z hlavních produkcí lze už od stokoruny. Vstupenka na hlavní večery stojí v předprodeji na pátek 390 a na sobotu 290 korun.