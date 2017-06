Hradec bojoval pod koši i v sadech

Hradec Králové - Svátek basketbalu zaplnil stadion i přilehlé okolí.

Od pátku je Hradec Králové středobodem evropského basketbalového světa. A ve zdejších ulicích je to znát. Hra pod „bezednými" koši přilákala do města pod Bílou věží stovky evropských návštěvníků.

Slzy. České basketbalistky se v pondělí rozloučí

Boj a smutek. Rvaly se, ale všechno bylo marné. České basketbalistky nevyhrály na mistrovství Evropy v Hradci Králové ani druhé utkání, ve skupině skončí poslední a nepostoupí do vyřazovacích bojů. Přestože v sobotu před zaplněnou arénou proti Maďarkám bojovaly, stejně jako na snímku Tereza Vyoralová, nakonec prohrály 70:74. Bezprostředně po utkání se oči českých hráček zalily slzami, takhle brzký konec na tolik očekávaném šampionátu nikdo nečekal. Pondělní zápas se Španělskem bude z pohledu českého týmu jen smutným loučením s evropským turnajem.

„Je to krásné město. Přijeli jsme v pátek a určitě se sem ještě vrátíme," pochvalovala si krajskou metropoli Anita Zsoldos z maďarské Budapešti. Nadšení neskrýval ani její kamarád Tamás Licskai s maďarskou vlajkou na zádech a nápisem KAPVAR. „Je to sem téměř čtyři sta kilometrů, ale vůbec toho nelituji," souhlasně pokyvoval mladý fanoušek. Oběma pak kromě basketbalové atmosféry udělal radost i výkon reprezentantek jejich rodné země, které po sobotní výhře nad českými soupeřkami (70:74), odsoudily hráčky pořadatelského státu k poslední příčce v tabulce. Naopak maďarští příznivci se teď těší do Prahy. Kdo se na zápasy nedostal na půdu hradeckého zimního stadionu, nemusel smut-nit, že přijde o sportovní zážitek. Od pátečního dopoledne si totiž mohli hradečtí i návštěvníci města vyzkoušet hned 45 druhů sportu, a to na jednom mís-tě. Jiráskovy sady se totiž na víkend proměnily v multi-sportovní areál, který jako doprovodný program evropského šampionátu hostil Festival sportu. A bylo si opravdu z čeho vybírat. Stačilo si jen položit otázku: „Je libo atletiku, míčové hry, bojové nebo vodní sporty? To vše bylo možné si na Festivalu sportu vyzkoušet a změřit své síly s ostatními.

I přes nepřízeň počasí byl o sportovní park velký zájem a návštěvníci na vlastní kůži nadšeně zkoušeli střelbu na elektronické laserové střelnici, squash v nafukovacím kurtu, závod v orientačním běhu, stolní tenis, pole dance, minigolf či jízdu na cyklistickém trenažéru a válci. Pro ty nejaktivnější účastníky byla v rámci Festivalu sportu připravena hra s názvem Hradecký dvanáctiboj, ve které mohli získat po vyzkoušení minimálně 12 druhů libovolných sportů drobnou odměnu, ale hlavně dobrý pocit.

Mezi sportovními aktivitami pak měli všichni možnost setkat se s hradeckými profesionálními sportovci i jejich trenéry. „Je to především zábava a zpestření. Děti si vyzkouší různé sporty a třeba i přijdou na to, kterému sportu by se v budoucnu rády věnovaly." řekl trenér mládeže FC Hradec Králové Mirza Rahimič.

