Hradec bude mít nový parkovací dům

Hradec Králové - V Gayerových kasárnách přibude 320 parkovacích míst.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Divíšek Martin

Deficit parkovacích míst v centru města hodlá radnice řešit novým parkovacím domem. Podle plánů má vzniknout v Gayerových kasárnách v místech přístavby, kde nyní sídlí například veterinární ambulance. „Výstavba, kterou zajistí ISP, by měla být započata v září letošního roku demoličními pracemi," řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že samotná výstavba by měla trvat rok. „Chceme, aby nový parkovací dům stál do doby, než se začne s opravou Velkého náměstí. Vyřeší tak další deficit parkovacích míst, která tato stavba přinese," dodal náměstek.

Nový parkovací dům o rozloze přes 6 tisíc metrů čtverečných má do konce příštího roku vzniknout v objektu hradeckých Gayerových kasáren.

Dle koncesionářské smlouvy jej má vystavět ISP a má pojmout přes tři stovky automobilů.

„Teď jsme ve fázi územního řízení. Se stavebními pracemi chceme začít ještě letos na podzim," informoval manažer firmy ISP Jiří Holubec s dodatkem, že nový parkovací dům, který by měl vyrůst na místě přístavby z poloviny minulého století, kde teď sídlí například veterinární ambulance, by mělo místo najít 320 řidičů. „Pro nás je výstavba nového parkovacího domu v centru města velmi důležitá. Bude řešit nejenom deficit parkovacích míst v blízkém okolí, například v zóně Aldis či v okolí Sokola, ale jeho výstavba bude důležitá i s ohledem na připravovanou rekonstrukci Velkého náměstí," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s dodatkem, že kromě parkovacího domu se v blízké budoucnosti promění i samotné Gayerovy i Vrbenského kasárna.

Co se týče dalších parkovacích domů, tak ISP zatím další výstavbu v Hradci neplánuje. „Pokud by však byla ze strany vedení města další poptávka, budeme o další výstavbě uvažovat," uvedl zástupce ISP Jiří Holubec.