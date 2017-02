Hradec Dřevěnku nekoupí, možná opravdu půjde k zemi

Hradec Králové - Aktivisté se snaží objekt zachránit, lidé podepisují petici, město to oceňuje. Osud Dřevěnky však nic z toho příliš neřeší.

Dřevěnka v parku u Střelnice v Hradci Králové.Foto: Deník/ Jan Pruška

Byla symbolem předrevolučního kulturního života, teď chátrá. Pro řadu Hradečanů je Dřevěnka důležitou stavbou. Upozorňují především na její architektonickou hodnotu a mají obavu, že půjde kvůli svému špatnému stavu k zemi.

Dřevěná hala z roku 1924 se nachází v parku za kulturním domem Sřelnice. Objekty jsou ve vlastnictví jedné z největších politických stran v Česku – ČSSD. „Momentálně je to strašná část města. Sociální demokracie slíbila, že alespoň odstraní ploty kolem dřevěnky a bude se starat o park. To bylo na podzim, zatím s námi nikdo nekomunikoval," popisuje situaci aktivista Aleš Dohnal a upozorňuje na fakt, že chátrající Dřevěnka na kráse okolí Střelecké ulice rozhodně nepřidává.

Aleš Dohnal spolu s dalšími lidmi – například architektem Václavem Hájkem, autorem koncepční studie přestavby Dřevěnky – vytvořili petici za záchranu stavby.

Podepsalo ji 439 lidí a v úterý se jí zabývalo hradecké zastupitelstvo.

Autoři petice město vyzývali k tomu, aby se zasadilo o zachování Dřevěnky a pomohlo pro ni najít nové využití, vhodné pro danou lokalitu. „Může se jednat například o odkup budovy a následnou rekonstrukci v režii radnice, dlouhodobý pronájem nebo pomoc majiteli objektu při hledání soukromého investora," stálo v textu petice.

Zastupitelé Hradce však možný odkup odmítli.

„Oceňujeme vaši snahu zachránit tuto stavbu. Vzhledem k tomu, že objekt není v našem vlastnictví, má město minimální možnosti ovlivnit jeho budoucnost. S ohledem na priority města ve financování projektů není v současné době reálné odkoupení, ani dlouhodobý pronájem této stavby. Jedinou možností se tak jeví pomoc majiteli při hledání soukromého investora, případně pomoci nalézt dotační tituly s ohledem na odpovídající funkční náplň objektu," stojí ve vyjádření zastupitelů.

I přes výše uvedené však vedení města o možnosti odkoupení, případně pronájmu Dřevěnky, se zástupcem vlastníka objektu jednalo. „ČSSD nemá v současné době v úmyslu objekt městu prodat ani pronajmout, neboť s ním má v budoucnu jiné úmysly," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Jaké jsou tedy plány ČSSD s Dřevěnkou? Podle náměstka primátora Milana Jaroše (ČSSD) se její osud stále řeší. „Hledá se strategický partner na rekonstrukci i pronájem. Mohl by si své investice takzvaně „odbydlet". Na Dřevěnku už je vydané povolení k demolici, pokud by k zemi opravdu musela, bylo by dobré na jejím místě vytvořit kryté místo, kde by se mohly konat kulturní akce, shromáždění i trhy," uvedl Jaroš.

Podle jeho stranického kolegy Rostislava Jireše je objekt nevyhovující po energetické stránce, ale i v oblasti bezpečnosti.

„Nejde o žádný náš plezír. Je třeba, aby si lidé uvědomili, že existují majetkové vztahy a respektovali je. ČSSD koná jako každý řádný hospodář a má své možnosti. Musí navíc dodržovat bezpečnostní předpisy. Kdyby se každému majiteli do vlastnických práv pletly takovéto spolky, tak bychom se nikdy nikam nedostali. Celá ta věc je zpolitizovaná, je to snaha se zviditelnit," nechal se slyšet Jireš.

Nakonec dodal, že ČSSD nabízela Hradci Králové participaci na zpřístupnění parku. „Jedná se o poslední zelenou plochu v této části města a ČSSD ji chce mít ve svém vlastnictví."