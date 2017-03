Hradec - město hypermarketů? Zatím bez Globusu

Hradec Králové - Pokud by se životní úroveň počítala v počtu hypermarketů, žili by obyvatelé Hradce Králové v blahobytu. Za posledních dvacet let tu vyrostlo hned několik „chrámů" konzumu.

Například v roce 2005 měl Hradec půldruhého metru prodejní plochy na obyvatele, dnes je to skoro o metr víc. A místní si mohou vybírat zda pojedou do Tesca, Alberta, Penny, Lidlu či Auparku. Teď se spekuluje i o dalším hráči na hypermarketovém poli - Globusu. Ten informaci nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Navíc minulý rok proběhly jeho námluvy s hradeckou radnicí. Hypermarket Globus se s Hradcem Králové v poslední době spojuje hlavně na sociálních sítích. Sám řetězec je však ve svých odpovědích zdrženlivější. Nevyhovující místo „Chceme i nadále růst a přiblížit se čím dál většímu počtu zákazníků. Naše další expanze se bude v nadcházejících letech odvíjet od získání vhodných lokalit. V současné době prověřujeme řadu míst a vyhodnocujeme je z hlediska spádové oblasti, kupní síly a nákladů," uvedla mluvčí řetězce Petra Hobíková s tím, že: „Pokud je jméno Globus v poslední době v tomto duchu spojováno i s Hradcem Králové, tak nás zájem místních lidí velmi těší." Podle náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha se už vloni uskutečnily s řetězcem „námluvy", které však prozatím ztroskotaly na lokalitě, kterou hypermarket po městu požadoval. „Uvažovali o severní zóně za Dopravním podnikem. Tuto lokalitu jsme jim však neschválili kvůli špatné dopravní obslužnosti," uvedl Jindřich Vedlich s tím, že žádná další jednání neproběhla. Další možnou lokalitu, kde by mohl Globus vyrůst, zatrhlo ministerstvo životního prostředí. „Jednalo se o parcely v Kuklenách v blízkosti hasičského záchranného sboru. Zde však ministerstvo nesouhlasilo s vynětím ze zemědělského půdního fondu," dodal náměstek. Švédové nepřitáhnou Dlouhá léta se také spekulovalo o příchodu švédského řetězce IKEA. Ten však v současné době o Hradec nemá zájem. „V současnosti vyhodnocujeme více variant v Praze, která se jeví jako lokalita s největším potenciálem. Prověřování lokalit pro nový obchodní dům IKEA však nadále probíhá," informovala mluvčí řetězce Zdenka Pecková.

