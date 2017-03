Hradec možná koupí cyklověž u nádraží

Hradec Králové - O odkupu budou jednat hradečtí zastupitelé.

Cyklověž v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Byla první v republice. Cyklověž před hradeckým nádražím funguje již čtyři roky. Nad jejím osudem však v poslední době visel otazník. Zůstane v krajské metropoli, nebo ne? Koupí ji Hradec od investora, nebo věž zamíří do úplně jiného města? Na tyto otázky by mělo odpovědět příští jednání hradeckých zastupitelů. Odkup mu doporučila rada města. Navrhovaná cena je pět milionů bez daně. Podle investora Rudolfa Bernarta se jedná o dobrý kompromis. „Je to podle mě férové. Jedná se zhruba o polovinu ceny věže, která však byla čtyři roky v provozu," uvedl.

Hradec se s investorem na odkupu cyklověže nemohl dlouho dohodnout. Rudolf Bernart přitom tvrdil, že mu krajské město odkup slíbilo - pokud bude věž dobře fungovat. Zástupci města to popírali.

Když Bernart věž stavěl, šel podle svých slov do risku. „Ukázalo se, že ji lidé využívají," řekl.

Nyní investor čeká, jak rozhodnou na svém příštím jednání, které se uskuteční na konci března, hradečtí zastupitelé.

Jisté však je, že věž u nádraží nezůstane, ať už bude jejich rozhodnutí jakékoli. Je to kvůli demolici Černigovu. Město proto chce postavit cyklodům pod zemí. Kam a jestli bude přesouvat stávající věž, zatím není jasné. „Rada města jednala pouze o odkupu cyklověže a doporučila zastupitelstvu schválit a zařadit do letošního rozpočtu příslušnou částku," uvedla tisková mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková.