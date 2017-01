Hradec obsadí 'dlouhý' holky, mistrovství se blíží

Hradec Králové - Ve druhé polovině června se krajská metropole stane místem s největším výskytem vysokých žen. Bude hostit Mistrovství Evropy v ženském basketbalu.

Kampaň k mistrovství Evropy v basketbalu žen v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Už jen 147 dní dělí krajskou metropoli od toho, aby se stala středobodem basketbalového světa. Tedy alespoň toho evropského. Na konci června (16. až 20.) totiž bude Hradec Králové spolu s Prahou hostit Mistrovství Evropy žen. To se do země v srdci starého kontinentu vrátí po sedmi letech.

Do města na soutoku Labe a Orlice však zavítá poprvé. Primátor města Zdeněk Fink bere pořadatelství akce nejen jako výzvu, ale také jako ocenění zdejších hráček pod vysokými koši, které patří k nejlepším v republice.

„Je to pro nás velký svátek. A to i vzhledem k tomu, že letos slavíme sedmdesát let ženského a pětasedmdesát let mužského basketbalu ve městě. Tak nám to tak krásně vyšlo a bereme to jako dar od mezinárodní basketbalové federace," řekl před představením maskota, hymny a ambasadorek turnaje Zdeněk Fink, který má k basketbalu velmi blízko a dlouhá léta jej sám hrával. „No, ale to byly ještě doby, kdy se tomu říkalo košanda," dodal primátor a připomněl, že Hradec Králové si pozvání mezi pořadatele vysloužil i díky výkonům zdejších Lvic, které dlouhodobě patří ke špičkám ligy.

„Další událost, která dle mého mínění našemu městu k pořadatelství pomohla, bylo úspěšně zvládnutí basketbalového Mistrovství Evropy hráček do šestnácti let," dodal Zdeněk Fink. Jeho slova potvrdil i generální sekretář ČBF Michal Konečný: „Ženský basketbal je jedním z nejpopulárnějších sportů v Hradci Králové. Navíc tu má dlouhou tradici a současný tým je vysoko v žebříčku. A navíc máme s Hradcem výborné zkušenosti s již zmíněným pořádáním U16." Podle Konečného právě úspěchy hradeckých Lvic hrály významnou roli i v tom, že právě Hradec Králové bude po dobu konání šampionátu domovem české reprezentace, která zde odehraje celou základní část mistrovství.

„Na Hradci Králové je znát, že tu ženský basketbal milují a určitě si cestu na mistrovství najdou," dodal Michal Konečný, který posléze se Zdeňkem Finkem, hejtmanem Jiřím Štěpánem a tváří turnaje Kateřinou Elhotovou, která by se měla taktéž po hradecké palubovce prohánět, odhalil maskota evropských klání - vílu Shiny - a hymnu Time to shine. „Ta je strašně podobná Katce (Elhotové)," shodly se při pohledu na éterickou maskotku turnaje hráčky ze zlaté éry českého basketbalu - patronky Mistrovství Evropy Hana Horáková, Eva Hlaváčková Vítečková a Ivana Večeřová. Všichni nakonec vyslechli oficiální hymnu turnaje, kterou složila i zazpívala Olga Lounová. Ta přiznala, že to pro ni byla velká čest. „Jen jsem se musela vypořádat s tím, že je to celé v angličtině. To mé posluchače asi překvapí. Ale myslím si, že se nakonec celá píseň povedla a našim holkám vlije sílu do šampionátu," řekla Olga Lounová s tím, že v souladu se svým hitem je obrovská optimistka: „Tyhle dámy zaútočí na první příčky."