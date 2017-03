Hradec ve středu svede dvě sportovní bitvy s Brnem

Hradec Králové - O postup do finále svých soutěží ve středu začnou bojovat hradečtí hokejisté i basketbalistky.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Kometa Brno.Foto: Deník/ Michal Fanta

Hned dvojitá dávka hantecu čeká ve středu na obyvatele Hradce Králové. Hradečtí hokejisté a hradecké basketbalistky se postaví dnes odpoledne svým soupeřům, kteří v obou případech přijíždí z moravské metropole.

Hokejisté Mountfieldu vystartují v 17.20 hodin na brněnskou Kometu. Jen o hodinu později pak ve své domácí hale na Sokole nastoupí hradecké basketbalové lvice proti KP Brno (18.30 hod.). Oba hradečtí zástupci budou své „druhy" v boji o finále na dálku nejenom podporovat, ale i informovat o průběžných výsledcích.

„Samozřejmě, že hokejistům budeme držet pěsti. Kromě toho budeme o průběžném stavu na hradeckém zimním stadionu informovat i fanoušky, kteří zavítají na naše semifinále," řekl šéf hradeckých lvic Miroslav Volejník s dodatkem, že zatím netuší, kolik fanoušků na basket zavítá. „Nemáme předprodej, ale doufám, že bude plný dům," uvedl Miroslav Volejník. Pro hokejisty je středeční zápas výjimečný.

Podle šéfa hradeckých basketbalistek Miroslava Volejníka čeká na obě mužstva, tedy basketbalového i hokejového, soupeř, kterého nebude lehké přejít. „Obě série budou vyrovnané. My máme s Brnem v letošní sezoně vyrovnanou bilanci. Je to velice kvalitní tým, který vyhrál Středoevropskou ligu a byl druhý v Českém poháru. Takže si myslím, že to bude velmi dlouhá série," míní Miroslav Volejník, který vyrovnanou sérii čeká i u hradeckých zástupců na ledové ploše. „Obě mužstva jsou dost hladová. Hradec se poprvé dostal do semifinále a Brno dlouhá léta na titul čeká. U této série budou rozhodovat maličkosti, ale doufám, že nakonec oba hradečtí zástupci uspějí," uvedl Miroslav Volejník a vzdal poklonu oběma fanouškovským táborům, které považuje za nejlepší v republice.

Podporu hradeckým basketbalistkám na oplátku vyjádřil i generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček. „Při utkání budeme průběžně o souběžně hraném utkání hradeckých basketbalistek informovat. A to jak na kostce, tak i slovem našeho hlasatele," uvedl Aleš Kmoníček, který sice není velkým znalcem hry pod koši, ale i tak ví, že v poslední době je hradecký ženský basketbal velmi úspěšný a doufá, že na medaile dosáhne i v tomto ročníku.

„Co se týče nás, tak mírným favoritem je Brno, ale rozhodně mu nedáme nic zadarmo," řekl Aleš Kmoníček, který souhlasí s šéfem hradeckého basketbalu v tom, že obě série rozhodnou maličkosti.

Kdo však doufá v úspěch brněnských barev, je například šéfredaktor brněnského Deníku Tomáš Herman: „Chceme, aby Kometa došla až do finále a vyhrála titul. Ten by znamenal přepsání historických tabulek a vymazání Dukly Jihlava s dvanácti tituly. Co se týče basketu, tak poté, co došlo k úpadku žabinského basketu, tak tu zájem o tento sport upadl. Nicméně doufám, že i zástupkyně KP Brno v sérii uspějí," řekl.