Hradecká radnice nechce ulici duchů

Hradec Králové - Blikající neony a obchody, kde si zákazníci podávali dveře. Tak ještě před lety vypadala Gočárova třída.

Výhled z královéhradecké Gočárovy třídy v minulosti.Foto: archiv Deníku

Časy se však mění a z tepající třídy se stává zóna duchů, kde takřka na každé výloze zůstala oprýskaná cedule s otevírací dobou a nápis: K pronájmu. To by se však mělo v brzké době změnit.

U uvolněných nebytových prostor na Gočárově třídě se totiž město rozhodlo snížit nájemné. Cílem je zvýhodnit podmínky těm podnikatelům, kteří upřednostňují setrvání v kamenných obchodech.

Město zlevňuje nájmy

Městští radní včera souhlasili se snížením ceny za pronájem nebytových prostor v „Gočárovce". Peníze z nájmu mají pokrýt alespoň náklady na nutnou údržbu prostor.

O polovinu méně

Přestože město uvolněné prostory na Gočárově třídě v úseku od vily Aničky ke křižovatce Koruna několikrát k pronájmu nabízelo a cenu za pronájem postupně snižovalo, neprojevil o ně nikdo zájem. „Rozhodli jsme se původní pevně stanovené ceny dané směrnicí města snížit z minimálních 1500 korun za metr čtverečný a rok na minimálních 600 korun. Nájemci budou mít nulové nájemné pro počáteční období, než upraví prostory v souladu s činností, kterou hodlají provozovat. Cílem této mimořádné pobídky potencionálním nájemcům je zajistit zajímavé a pro obyvatele Gočárovy ulice doplňkové prodejny, které nejsou v blízkém obchodním centru a které oživí aktivity v ulici a přivedou kupující i z jiných částí města," vysvětlila Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za oblast majetku a městských společností.

Takto nízký nájem by město garantovalo po dobu dvou let. K tomuto kroku se rozhodlo poté, kdy o opakovanou nabídku předmětných prostor neprojevil nikdo zájem. Cena za pronájem nebytových prostor, ale i postup při jejich nabízení k pronájmu je pevně daný a změnit tato pravidla, byť výjimečně jako v tomto případě, může jen rada města. „Chceme, aby tato ulice žila a byla plná obchodů. Ptali jsme se prostřednictvím ankety i občanů, co by v těchto místech uvítali. Lidé by zde rádi v budoucnu například chtěli řeznictví či pekařství, ale možnost ucházet se o tyto prostory má samozřejmě kdokoliv," uzavřela Romana Lišková.