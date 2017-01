Hradecké nádraží spolkne 35 milionů korun

Hradec Králové - Letošní rok na železnici: Oprava hradeckého nádraží i nové závory na přejezdech smrti.

Hlavní nádraží v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Lidé, kteří cestují vlakem přes hradecké hlavní nádraží, se budou muset připravit na komplikace. Ještě letos by tu totiž Správa železniční dopravní cesty chtěla zahájit rekonstrukci střechy. A ta bude probíhat za plného provozu. „Práce musí být prováděny za provozu pouze s usměrněním pohybu cestujících v hale," uvedl tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiáš s tím, že s opravami nechce čekat příliš dlouho.

Veřejná zakázka zatím nebyla vyhlášená, předpokládaná cena je však již nyní stanovena na zhruba 35 milionů korun.

Budova je památkově chráněná, a projekt proto odpovídá požadavkům památkové ochrany.

Jedná se o opravu proskleného zastřešení haly výpravní budovy, které je v havarijním stavu a do budovy tudy na mnoha místech zatéká.

„Při opravě zastřešení, které se skládá ze sedlové prosklené střechy a vodorovných prosklených podhledů, bude kompletně vyměněn vnější i vnitřní skleněný plášť. Původní nosné ocelové konstrukce budou ošetřeny a zachovány. Zároveň budou odstraněny některé dřívější necitlivé opravy včetně nefunkční lávky pro čištění skel," řekl mluvčí.

Nebude to však jediná investice do železnice na Hradecku, se kterou na letošní rok SŽDC počítá. Lepší zabezpečení dostanou například tři „přejezdy smrti" v Třebechovicích pod Orebem.

„Na všech třech těchto přejezdech došlo ke smrtelným nehodám. Město komunikovalo se SŽDC – chtělo, aby se zde instalovaly závory. Nakonec nám bylo vyhověno," sdělil starosta Třebechovic Jiří Němec. Na podzim přišly na řadu přípravné práce a v nich by se mělo zanedlouho pokračovat.

„Práce jsou plánovány na první kvartál tohoto roku – v závislosti na klimatických podmínkách. Náklady této stavby čítají téměř 23 milionů korun," prozradila Kateřina Šubová ze SŽDC.

Starosta Němec instalaci závor vítá. „Zvýší se bezpečnost a omezí riziko lidské chyby," dodal.

Na závory – zatím marně – čeká i přejezd v Rokytnici v Orlických horách. I zde se umíralo. Zatím na něj upozorňuje pouze stopka. Podle místních i starosty Petra Hudouska to rozhodně nestačí. Přejezd je podle nich ve směru od Rokytnice na Pěčín nepřehledný, navíc se silnice svažuje z kopce – což činí řidičům při brzdění v zimě problémy. Lepší zabezpečení by prý upozornilo na přejezd řidiče dříve a díky tomu by ubylo nehod.

Naposledy tu lidský život vyhasl skoro na den přesně před rokem. Posléze se začalo hovořit o lepším zabezpečení. Jenže – posun zatím nepřišel. „Nevím žádné bližší informace o tom, jak se situace vyvíjí," nechal se slyšet rokytnický starosta Petr Hudousek.

„V tomto místě je připravována výstavba světelného zabezpečovacího zařízení včetně doplnění o závorová břevna. K realizaci by mohlo dojít v roce 2018, za předpokladu, že nedojde ke komplikacím při projednání stavby či výběru zhotovitele realizace stavby," zni ze SŽDC. Místní lidé, ale i řidiči směřující přes Rokytnici do Orlických hor, si tak ještě budou muset počkat.

Nechráněné železniční přejezdy v centru Hradce Králové? V hradecké místní části Kukleny se nachází dokonce tři.

Podle zdejších obyvatel hazard s lidskými životy. K nehodě se smrtelnými následky tu došlo naposledy na podzim loňského roku, vyžádala si dokonce dva lidské životy.

I tyto tři přejezdy by se podle informací Deníku měly dočkat světelného zabezpečení a závor. Nejdříve však po roce 2020. V rámci modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové by totiž mělo dojít ke zdvoukolejnění tohoto úseku trati a předpokládá se, že přejezdy dostanou světelnou signalizaci i závory.