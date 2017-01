Hradecké UFO míří do šuplíku

Hradec Králové - Kontroverzní projekt hradecké radnice má nyní stopku.

Vizualizace Lesního výukového centra v královéhradeckých městských lesích.Foto: vizualizace: Žárovka Architekti

Dlouho žila královéhradecká radnice snem, že hájenku U Dvou šraňků srovná se zemí a na uvolněné ploše vybuduje Environmentální centrum, které si vysloužilo podle svého tvaru přezdívku UFO.

Téměř po roce se však zdá, že sen zůstane jen snem. Demolici hájenky zrušil městu Krajský úřad, a i když město má pro UFO vytipovaný náhradní prostor – bývalou mysliveckou střelnici, chybí mu to nejpodstatnější - peníze.

Město totiž nechce centrum financovat z vlastní kapsy. „Už od začátku jsme deklarovali, že Environmentální centrum budeme stavět pouze v případě, že na něj seženeme finanční prostředky z dotačních programů. V tuto chvíli však žádný vhodný program není," informoval Deník náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Další ránu přineslo také jednání investiční komise, která jednomyslně přijala usnesení, že přípravné práce na novém centru se přeruší do doby platnosti nového územního rozhodnutí. „Do té doby jsou veškeré přípravné práce pozastaveny a trvá stop stav," dodal náměstek.

Minimálně příštích několik měsíců „nepřistane" v blízkosti hradeckých lesů dřevěné UFO.

Kdy však nový územní plán vstoupí v platnost, je zatím ve hvězdách. „Podle mého odhadu se tuto problematiku podaří vyřešit do půl druhého roku až dvou let," svěřil se se svým odhadem náměstek hradeckého primátora. Až do té doby se tedy UFO bude dál pohybovat jen v říši náčrtků a plánů. A to minimálně do roku 2019.

Možné také je, že nikdy nevznikne. Pokud totiž nový územní plán začne platit v době nastíněné náměstkem Jindřichem Vedlichem, bude již po nových komunálních volbách a případné nové vedení města může od smělého plánu svých předchůdců vycouvat.

Hájenka v novém

Naopak jasno by již tento rok mělo být kolem hájenky U Dvou šraňků. Ta s největší pravděpodobností k zemi vůbec nepůjde a pod svá křídla ji převezme správa zdejších lesů, tedy společnost Městské lesy. Magistrát sice žádal Krajský úřad o demoliční výměr, ten mu však žádost kvůli několika pochybením vrátil. A město dál o demolici neuvažuje, alespoň ne v plné míře „Pokud získá město povolení k demolici, dojde k odstranění nepotřebného skladu. Objekt hájovny zůstane zachován a dojde k jeho předání do majetku Městských lesů Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že valná hromada MLHK se však koná až v půlce roku, nebude to dříve. Podle dostupných informací pak městská organizace budovu využije pro své potřeby," informovala mluvčí hradecké radnice Magdaléna Doležalová.

Ředitel Městských Lesů Milan Zerzán již dříve deklaroval, co v případě převedení s hájenkou bude.

„Rozhodně chceme hájenku zachovat. Jen ještě nevíme jak se k celé záchraně postavíme. Jednou z možností je celou hájenku zrekonstruovat. Avšak stále nevíme, kolik by to stálo," řekl Deníku Milan Zerzán s tím, že druhou možností je původní fořtovnu srovnat se zemí a na jejím místě postavit její repliku. „Nejsem však architekt ani projektant. Vše bude záviset na jejich odborných závěrech," řekl Milan Zerzán.