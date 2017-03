Hrádek potřebuje na opravu budov miliony korun

Hrádek u Nechanic - Chátrající hospodářské budovy by mohly projít opravou. „Za pět minut dvanáct," říká kastelán.

Divadelní představení, koncerty nebo kryté trhy v unikátních prostorách. To všechno by měl v budoucnosti nabídnout zámek Hrádek u Nechanic.

Peníze na rekonstrukci zchátralých hospodářských budov – konkrétně jízdárny a divadla – by se mohly najít v programu Integrovaných územních investic (ITI) hradecko-pardubické aglomerace.

Momentálně se pracuje na studii, pak dostanou slovo památkáři. Maximální částka, kterou lze na opravy čerpat, je 123 milionů korun.

„Nedá se předem odhadovat, na kolik rekonstrukce vyjde. Narazit můžeme na různé problémy – například na dřevokaznou houbu. Uvidíme také, kolik z ITI budeme moci nakonec vyčerpat," uvedl kastelán zámku Martin Rejman s tím, že opravě jsou nakloněny jak úřady, tak památkáři. Vize je taková, že by nově vzniklé prostory, do kterých je momentálně kvůli špatnému stavu zakázán vstup, mohly sloužit pro kulturní akce.

„V divadle by se hrála představení, v jízdárně by se mohly konat koncerty, v zimě kryté trhy nebo například výstavy," popsal kastelán. Pokud vše poběží dobře, začít by se mohlo v roce 2019. „Je to doslova za pět minut dvanáct. Rekonstrukce těchto prostor je naprosto nutná. Poslední zásah přišel v devadesátých letech minulého století, kdy se pracovalo na střechách. Kdyby k tomu tehdy nedošlo, už bychom neměli, co zachraňovat," prozradil.

Hospodářské budovy sloužily v druhé polovině dvacátého století především jako sklady. A investice do nich byly takřka nulové. Z původních interiérů nezbylo nic. Stěny jsou otlučené na cihlu. Kastelán Martin Rejman by byl rád, kdyby se v další fázi podařilo opravit i zbývající část čtvercového komplexu hospodářských budov včetně malého nádvoří mezi nimi. Kromě jízdárny a divadla by tak vznikl i prostor pro depozitáře, které zámek potřebuje. „Zámek Hrádek u Nechanic by depozitář rozhodně využil. Exponátů je tu velmi mnoho," dodal Rejman.