Hučák na Den architektury otevřel své dveře

Hradec Králové - Secesní technická perla krajského města přivítala o poslední zářijové sobotě veřejnost.

Je jí přes sto let, přesto stále věrně slouží. Řeč je královéhradecké malé vodní elektrárně Hučák, jejíž výstavba započala v roce 1910. Od začátku minuleho století tak dotváří osobitou "tvář" salonu republiky. O poslední zářijové sobotě otevřela elektrárna v rámci Dne architektury dveře v odpoledních hodinách i veřejnosti. Lidé tak mohli obdivovat unikátní dobovou technologii, která vyrábí elektrický proud "ve spolupráci" s řekou Labe. Kromě secesní stavby, jež je součástí městské památkové zóny, ve svých útrobách ukrývá i tři takzvané Francisovy turbíny. Ty by při plném vytížení dokázaly zásobit elektřinou až 1000 hradeckých domácností. Pro technické typy: jejich celkový průtok je 30 metrů krychlových za sekundu. Díky průvodci se tak lidé mohli dozvědět v sobotu odpoledne i to, že původně na místě stávající vodní elektrárny stála i elektrána parní charakteristická svým komínem. I kvůli rozšiřujícímu se městu však musela v polovině minulého století ustoupit. Malá vodní elektrárna Hučák není jen místem zaměřeným na výrobu elektřiny, ale i osobitým muzeem, které dává veřejnosti možnost nahlédnout pod pokličku historie, ale pravděpodobně také i brzké budoucnosti.