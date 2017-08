Hvězdárna: Mraky odpluly a lidé mohli sledovat „padající hvězdy“

Hradec Králové - Ani nepříznivá předpověď počasí neodradila v sobotu večer zájemce o pozorování meteorického roje Perseid, který měl mít v noci na neděli své letošní maximum.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Do královéhradecké hvězdárny dorazila asi padesátka pozorovatelů. “Obloha byla sice oblačná, ale občas se vyjasnila a v oblačných dírách bylo možné vidět Perseidy,“ řekla Deníku astronomka Lenka Trojanová. Každý návštěvník tak svou „padající hvězdu“ spatřil.

Podle předpovědí astronomů mělo být v případě jasné oblohy vidět v noci ze soboty na neděli až sto meteorů za hodinu, v Česku to podle odhadů byl asi jeden meteor za minutu. Roj bude pozorovatelný i v dalších dnech.

Perseidy vznikly částečným rozpadem komety 109P Swift-Tuttle. Ta má periodu asi 134 let a naposledy se u Slunce objevila v roce 1992. Znovu se k němu přiblíží v roce 2126. Název mají Perseidy podle souhvězdí Perseus, protože při pozorování to vypadá, jako by právě z tohoto místa vycházely. Roj je znám už 1757 let.