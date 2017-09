Indický rock pod taktovkou Bollywoodu roztančil Hradec

Hradec Králové - Pondělní ráno na hradeckém Velkém náměstí spíš než pracovní ruch před natáčením filmu připomínalo sympozium meteorologů. Kdo z filmového štábu mohl, ten v ruce držel telefon a na displeji sledoval vývoj počasí nad Hradcem.

Hradec zabodoval

„Nesmí pršet, jinak se sám to trošku protáhne,“ bědoval nad ranní sprškou Jan Macola z produkční společnosti Mimesis Film, která na díle indického Bollywoodu spolupracuje se společností Shine Screen. Postupem času se však jeho obličej rozzářil. „Vypadá to slibně. Kluci teď sundají plachtu ze stage, aby byla vidět Bílá věž a chrám sv. Ducha a během pár minut se začne točit,“ pochvaloval si stále s telefonem v ruce Jan Macola. Tato informace potěšila i čtyř set hlavou skupinu komparzistů, kteří, zatím schováni pod deštníky, čekali, až jim produkce dá signál k nástupu na plac a do rukou vlajky s nápisem Arjun. Tedy se jménem rockového zpěváka a hlavní hvězdy filmu Shine Naniho.

Než se tak však stalo, byl dostatek času promluvit si s režisérem snímku Gandhim. „No počasí nám zatím moc nepřeje, ale když nebude pršet, zvládneme to,“ neztrácel režisér optimismus. V mezidobí měl alespoň čas se ještě jednou pokochat hradeckými krásami. „Musím s velkou pokorou říct, že Hradec je opravdu krásné město. A doufám, že se sem ještě s filmovým štábem vydám,“ dodal Gandhi s filmařským přáním navíc: „Bylo by krásné do dalšího filmu zasadit i české herce. Třeba i ze zdejšího Klicperova divadla.“

Nutno však dodat, že jedno české zastoupení ve filmu, který by měl do indických kin přijít na jaře příštího roku, mít bude. Doprovodnou kapelu ústřední postavy filmu totiž ztvárnila pražská punk-rocková sestava Pipes and Pints. A možná i ta byla důvodem, proč se nakonec rockové „publikum“ před kamerami rozvášnilo natolik, že na natočení jedné ze scén filmu stačilo filmařům jen několik klapek a asi 20 minut. „Kotel“ do parády také svým povzbuzováním přiváděla do varu hvězda indického filmového průmyslu - Nani. „Je to opravdu krásný chlap,“ šeptali si během pauzy mladé komparsistky. Ty kromě natáčení zajímalo, kdy se film dostane i do českých kin.

„Počítám, že v pár vybraných kinech by se mohl objevit v druhé polovině příštího roku. Pak se ho pokusíme dát s českými titulky na YouTube,“ potěšil mladé fanynky, a nejen je, Jan Macola.