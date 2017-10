Jazz bez hvězd? Festival nesouhlasí

Hradec Králové - Pořadatelé festivalu Jazz Goes to Town odmítají kritiku, že mu chybí hvězdy. Chtějí pokořit hranici 2000 diváků.

Hudební festival Jazz Goes to Town v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Dva tisíce návštěvníků - tuto metu by letos rádi překonali organizátoři třiadvacátého ročníku festivalu Jazz Goes to Town, který začal v krajském městě včera večer. Potrvá až do soboty a hlavní program nabídne během dvou posledních dní.

Někteří kritici dramaturgie festivalu organizátorům vyčítají, že do Hradce nepřijedou velká a známá jména jazzové hudby, tak jako tomu bývalo v době, kdy stáli za organizací akce jiní lidé.

Podle Zdeňka Konečného, který má na starosti propagaci festivalu, však akce nesází na mainstreamové a všeobecně známé umělce, ale na ty nejlepší z určitých jazzových subžánrů.

„Znalci jazzu vědí, že přijedou špičkoví a skvělí muzikanti. Chceme do Hradce přivézt to nejlepší co moderní jazz nabízí, chceme přitáhnout mladé publikum. Daří se to, návštěvnost za poslední tři roky stoupá. Předtím to bylo naopak,“ nechal se slyšet.

Podle Konečného mají současní organizátoři respekt k těm minulým.

„Nechceme to srovnávat. Chceme zkrátka festival oživit, přivést novou návštěvnickou základnu, přitáhnout mladší publikum,“ dodal.

Výběr muzikantů brání i dramaturg festivalu Lukáš Závodný. „Neděláme kavárenský, mainstreamový jazz – to očekávatelné, co si člověk představí pod značkou jazz – kapelu ve smokinzích – to dělat nechceme. Chceme, aby byl festival živý a dýchala z něj aktuální doba. Může to vyvolávat kontroverze od lidí, kteří chtějí chodit na hudbu, která je očekávatelná. To chápu, je to přirozená lidská vlastnost. Naším cílem to není, chceme je nadchnout pro něco nového a jiného. Myslím, že to jim můžeme nabídnout,“ uvedl.

Organizátoři se letos museli potýkat i s jednou změnou – koncert, který se měl konat v Novákových garážích musí být přesunut. Jednalo se o vystoupení septetu Angels 7 a projektu Poisonous Frequencies. Z technických důvodů se závěrečný koncert festivalu přesouvá z prostoru původně avizovaných Novákových garáží. Vystoupení již zmíněných Angles 7 a česko-rakouského tria Posionous Frequencies mohou diváci zhlédnout ve Studiu Beseda, jedné ze scén Klicperova divadla. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

„Věříme, že tato skvělá festivalová tečka v divadelním sálu upraveném na míru závěrečnému koncertu 23. ročníku Jazz Goes to Town, bude i tak tím pravým vyvrcholením hudebního maratonu,“ uvedla koordinátorka festivalu Barbora Holanová.

Vstupenky je možné ještě sehnat v předprodejích, podle pořadatelů se však hlavně menší scény rychle vyprodávají a velký zájem je i o páteční program.