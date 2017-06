Jízdní řád Matyáše Nováka: Nejdřív slepice, pak basketbal

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Kdo by od klavírního virtuosa čekal, že se všude pohybuje jen ve fraku a v šatech šitých na míru, u devatenáctiletého hradeckého talentu Matyáše Nováka by s tímto zaškatulkováním neuspěl.

Na naše setkání v továrně hradeckého výrobce pian Petrof přijel na kole ve sportovním tričku, kraťasech a teniskách. Ani to mu však nezabránilo usednout k nástroji a přehrát pár skladeb, aby se připravil na další vrchol své kariéry – zahájení mistrovství Evropy v basketbalu žen, které v příštích dnech bude hostit Hradec Králové.

Jak jako Hradečák vnímáte, že se svátek basketbalu bude konat právě zde?

V první řadě jsem rád, že se tu taková akce koná. Určitě to přispěje nejenom ke zviditelnění Hradce, ale obecně celé České republiky. A samozřejmě jsem moc hrdý, že takovou akci můžu zahajovat.

Jaké byly vaše první reakce a pocity, když jste se dozvěděl, že právě vy budete provázet hlavní zahajovací ceremoniál?

Bylo to příjemné překvapení. V mé kariéře to je něco nového, nikdy jsem při takové akci neúčinkoval.

Máte za sebou vystoupení na mnoha světových pódiích. Nedávno jste koncertoval v proslulé newyorské Carnegie Hall. I tak, bude ve vás převládat nervozita? Přece jen sportovní fanoušci jsou zcela jiné publikum, než na které jste zvyklý.

Určitě nějaká nervozita bude, ale jak jste již zmínil, mám nějaké to vystoupení za sebou, a tak si asi dokážu představit, co mě čeká.

Vyvrcholením vašeho vystoupení při zahajovacím ceremoniálu bude doprovod videomappingu. Vybral jste si vašeho oblíbeného skladatele Franze Liszta. Co vás k tomuto výběru vedlo?

Máte pravdu, že Franz Liszt patří k mým nejoblíbenějším skladatelům. Vybral jsem jednu z jeho transcendentálních skladeb – etudu č. 10 zvanou Appassionata. Tato etuda je velmi vášnivá skladba. A tady vidím oslí můstek v tom, že hradecký šampionát spojuje vášeň pro hru, vášeň pro hudbu, ale také pro vášnivé ženy. Zkrátka jsem vybíral tak, aby skladba co nejvíce odpovídala této akci.

A co vy a sport?

Nemám k němu daleko. Snažím se žít aktivně a mou velkou láskou je jízda na kole.

A co basketbal? Výšku na to máte.

Basket se mi líbí, ale hrát bych jej nemohl. Přece jen míčové sporty nejsou pro hudebníkovy prsty zrovna to nejlepší.

Jak již bylo řečeno, v poslední době jste se dost nacestoval. Díky šampionátu teď budete delší dobu doma. Určitě jste rád i kvůli vaší další vášni – chovu slepic?

Opravdu jsem se toho za poslední dobu nacestoval hodně. A slepice si určitě užiji. Alespoň jsem jim teď upravil výběh.

Ví se o vás také, že máte rád vlaky a jízdní řády máte prakticky v malíčku. Jaký však podle vás bude „jízdní řád" českých reprezentantek?

Doufám, že bude co nejlepší. Mám hrát v pražské O2 Areně hymny před semifinále a finále. A doufám, že tam bude i ta naše.

Jak vlastně vnímáte spojení klavíru a sportu? Přece jen to není tak obvyklé.

Hudba a sport k sobě patří. Stejně tak k sobě patří Petrof a Hradec. I proto jsem rád, že se to takto pospojovalo. Na druhou stranu je vždy potřeba trošku té originality.