Jsme profesionálové a je nás málo. Policisté v kraji hledají nové členy

Hradec Králové - Podstav - to je slovo, které se poslední dobou hojně skloňuje u Policie České republiky. Tabulková čísla mužů a žen v uniformě nesplňují ani strážci zákona v Královéhradeckém kraji.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

„Mohu potvrdit, že i u nás máme nedostatek policistů. Rozhodně se však nejedná o nějak závažné číslo, které by naši práci mohlo ohrozit, či dokonce paralyzovat. V našich řadách chybí jednotky desítek policistů. Na druhou stranu jsme letos přijali osmdesát nových policistů," informoval Deník mluvčí královéhradecké krajské policie Jan Čížkovský s dodatkem, že za úbytkem strážců zákona stojí i přirozená fluktuace, kdy někteří policisté odcházejí do důchodu, či se přemisťují do jiného kraje.

I z těchto důvodů stále běží náborová kampaň, která by do řad strážců zákona měla vlít „novou krev"., například z řad studenstva. „Na středních a vysokých školách probíhá celá řada přednášek, které ukazují naši práci i budoucnost mladých lidí v našich řadách," řekl policejní mluvčí s odkazem na priority, které by uchazečům o danou práci neměly chybět. „Hledáme lidi, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, jsou odhodlaní ve svém životě něco změnit a chtějí se s námi podílet na zajišťování bezpečí v našem kraji," uvedl Jan Čížkovský, který měl nedávno přednášku i na Střední průmyslové škole v Hradci Králové. Sám přiznává, že právě budoucí maturanti by byli pro policii velkým přínosem.

BEZ PAPÍROVÁNÍ

„Chlapci a dívky ve věku maturantů jsou pro nás zajímavou cílovou skupinou. Jakmile odmaturují a splní další požadavky, mohou k nám nastoupit," dodal mluvčí s tím, že policie nabízí nestereotypní práci, která se může stát celoživotní jistotou. „Nabízíme možnost osobního i profesního rozvoje v rámci pevně daného kariérního řádu, možnost navazujícího studia, šest týdnů dovolené a další různé finanční i nefinanční benefity. Po patnácti letech služby má každý policista mimo jiné nárok i na výsluhu a ozdravné pobyty," informoval Jan Čížkovský s dodatkem, že člověk, který by měl zájem u policie pracovat, rozhodně nebude zatěžován žádným složitým papírováním. „Na našich stránkách se nachází jednoduchý formulář, který stačí pouze vyplnit a čekat, až se mu ozve personální oddělení. „Díky tomu nemusí nic tisknout, ani nikam chodit. Stačí jen pár minut u počítače," uvedl mluvčí.

Nalákat nové policisty má kampaň nejen ve školách, ale třeba i v královéhradecké městské hromadné dopravě, kde můžou cestující vidět náborové spoty.