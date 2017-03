Kam s kamiony od hradecké Flošny?

Hradec Králové - Parkování u koupaliště je pro mnohé trnem v oku.

Odstavené kamiony v Hradci Králové.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Každý den se na parkoviště u Flošny sjede několik kamionů. Lidem v okolí i několika zastupitelům to vadí. Sami řidiči trucků však oponují tím, že radnice pro ně nic nedělá. „Můžete mi říct, kam mám auto odstavit? Vždyť tu není žádné záchytné parkoviště. I když dám kamion k Flošně, stejně se bojím, že ho někdo vybere," řekl jeden z řidičů, který prý párkrát zkusil nechat kamion u benzínových stanic u Hradubické. „Kousek odtamtud bydlím, ale u čerpadlářů jsem nepochodil. A to přesto, že jsem tam viděl stát i jiné kamiony. Ale asi nepatřím mezi kamarády," dodal muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Problém s nedostatkem odstavných ploch pro „tiráky" a jejich parkováním u Flošny vadí i opozičnímu zastupiteli Janu Michálkovi (ODS). „Flošna rozhodně není vhodné místo pro parkování kamionů. Obecně do centra města nepatří," míní Jan Michálek, kterému nejvíc vadí, že se řidiči kamionů musí do centra města dostat po nedalekém mostu, který tak dostává „na frak". Na samotnou odstavnou plochu je navíc i komplikovaný úzký vjezd. „Město by mělo hledat jiná místa. Například u obchodních center na okraji Hradce s návazností na městskou hromadnou dopravu," myslí si opoziční zastupitel.

„Černé" parkoviště kamionů u Flošny vadí nejenom místním, ale i některým opozičním zastupitelům. Nejvíce se v celé věci angažuje Jan Michálek z opozičního klubu ODS. „Nechápu, že si město nechává ničit vlastní silnice a nepostaví nějakou odstavnou plochu pro kamiony někde na periferii města. Třeba u ČKD, v Kuklenách nebo u Hradubické," míní Jan Michálek, který si nemyslí, že kamiony z centra města vymýtí připravovaná dostavba dálnice D11. „Tato stavba kamiony z centra města nevyžene. Parkují tam většinou řidiči, kteří v Hradci bydlí. Pro ně by však taky bylo lepší, kdyby byla odstavná parkoviště na okraji města. Kdyby to tak bylo, a bylo to v místech v návaznosti na hromadnou dopravu, ušetřili by za naftu, kterou projedou po městě," dodal Jan Michálek, který by nové parkoviště klidně postavil i v místech, kde zatím načerno staví CTP.

Podle města však parkoviště u Flošny velkým problémem není a kamiony okolní silnice neničí. „V minulosti byla tato plocha s blízkou vazbou k silnici I. třídy vytipována jako jedna z mála možností pro odstavení nákladních vozidel na území města. Bylo to z důvodu takzvaného divokého parkování těchto vozidel zejména v obytných oblastech," píše se v dokumentu, kterým radnice na výtky Jana Michálka odpovídala. Stojí tu také, že: „obecně příjezd na parkoviště je od silnice I. třídy, Gočárův okruh, nájezdovými rameny k Malšovickému nadjezdu, která jsou součástí silnice I. třídy, samotný Malšovický nadjezd je silnicí III. třídy, jeho vlastník (Královéhradecký kraj) nepožádal o žádné omezení hmotnosti vozidel, proto únosnost nadjezdu je vyhovující pro všechna vozidla." To vše s poukazem na to, že například plný autobus, který tu také projíždí, má 13 tun a plný kloubový autobus až 24 tun.

Co se týče nového odstavného parkoviště, podle tiskové mluvčí magistrátu Magdalény Vlčkové je na zvážení, zda plochu pro nákladní vozidla (pro účely plnění bezpečnostních pauz) jedoucí po dálnici, by neměl spíše systémově řešit v blízkosti dálniční sítě její majitel (ŘSD). „Pokud by taková parkoviště zřizoval, měla by vyhovět územnímu plánu v daném místě v katastru dané obce," uvedla mluvčí.