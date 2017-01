Kaštanka v zajetí petičních archů

Hradec Králové - Okolo jírovcové aleje je živo. Vznikla nová petice.

Kaštanová alej v hradecké Opatovické ulici.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

560 ku 93. Takový byl ke středečnímu poledni poměr hlasů odpůrců kácení Kaštanky v Hradci Králové a příznivců zdvoukolejnění železniční tratě mezi krajskou metropolí a Pardubicemi.

Za „protipeticí" oponující spolku Kaštanka stojí Martin Šrám, kterého ani příliš nepřekvapilo, že jeho petici Rozvoj železničního spojení Hradec Králové - Pardubice, která světlo světa spatřila 21. ledna, podepsala již takřka stovka lidí. „Neroste to tedy tak závratně, ale když uvážím, že jsem neměl masivní podporu médií a o petici jsem dal zmínku jen na sociální síti, tak je to číslo slušné," řekl Deníku Martin Šrám, jenž se domnívá, že v absolutních číslech je pro rozšíření koridoru více lidí než členů spolku Kaštanka a jejich sympatizantů. „Moji petici tak beru jako protiváhu zatím jednostranně prezentované snahy spolku, který velmi bagatelizuje přínos rozšířené tratě na Pardubice," dodává Martin Šrám.

Jako protiváhu spolku Kaštanka, která se v prvním plánu snaží zabránit vykácení jírovcové aleje v Hradci Králové a ve druhém plánu, podle hradeckého magistrátu, chce zabránit rozšíření železničního koridoru z Hradce Králové do Pardubice, založil Marin Šrám novou petici.

Ta naopak stojí za tím, aby se zdvoukolejnění vybudovalo. „Nechtěl jsem, aby spolek Kaštanka byl samozvaný zástupce veřejného mínění. Jsem přesvědčen o tom, že v Hradci Králové je spousta lidí, kteří vlakem do obou měst jezdí a kteří by ocenili zmodernizování spojení," míní Martin Šrám, který na druhou stranu rozumí snaze některých lidí zachovat jak kaštanovou alej, tak i klid ve svém okolí. „Chápu, že lidé mají své soukromé zájmy, ale na druhou stranu je tu ohrožení dalších cestujících. I proto jsem založil tuto petici. Chyběla mi tu ta protiváha a druhý názor," dodal zakladatel petice Rozvoj železničního spojení Hradec Králové – Pardubice, který svoji snahu bere i jako součást demokracie, tedy práva na vlastní názor. „Jsme obyvateli jednoho města a na jednu věc můžeme mít odlišné názory. A ten můj je, že z veřejného hlediska je rozšíření koridoru naprosto důležité," uvedl Martin Šrám s dodatkem, že se zdvoukolejněním počítali i naši předci, kteří svoji vizi zhmotnili do plánu z roku 1926.

„Rozhodně mě nikdo nemůže považovat za destruktora a ničitele přírody, ale i historie mi dává za pravdu v tom, že kde se železnice nerozvíjela, tam, lidově řečeno, chcípnul pes," řekl závěrem autor petice.

Zástupce spolku Kaštanka Ondřej Samek nevidí v protipetici nic špatného. „Jsme ve svobodné zemi a každý má právo na svůj názor. Jen mě mrzí, kolik negativních až urážlivých reakcí se kolikrát proti nám objevuje na sociálních sítích. Ale jestli je nějaká petice na podporu trati, nemám s tím problém. Ani já nejsem apriori proti trati, jen pojďme nalézt řešení, které bude vyhovovat oběma stranám," informoval Deník zástupce spolku Kaštanka.