Kdo dostaví D11? Zájem má Eurovia či Porr. Firmy jsou hluboko pod cenu ŘSD

Hradec Králové - Čtrnáct firem se ŘSD přihlásilo do výběrového řízení na dostavbu dvou úseků dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Otevření nového useku D11 u Hradce KrálovéFoto: Deník / Fanta Michal

Sice zatím nemají kde, ale už mají nabídky kdo. Řeč je o dvou navazujících úsecích dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic, respektive do Jaroměře. Na první sedmi a půl kilometrový úsek z Hradce Králové do Smiřic chtělo původně ŘSD pustit dělníky již na přelomu září a října. Proti se však postavil spolek Děti Země, který napadl všechna závazná stanoviska dotčených orgánů, což při jejich velkém počtu na tak významné a velké stavbě může znamenat poměrně zásadní zdržení při získání pravomocného stavebního povolení. „Podle dosavadních zkušeností víme, že se toto zdržení může protáhnout od půl roku do deseti měsíců,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold s tím, že i přes tyto komplikace vybírá již ŘSD zhotovitele stavby. Do druhého kola na „zablokovanou“ D11 se přihlásilo šest uchazečů.

Nejblíže k celkovému vítězství na dostavbu úseku Hradec Králové – Smiřice mají firma Strabag a sdružení kolem společností Eurovia CS (Metrostav, Swietelsky) a Colas (Hochtief, M-Silnice).

Za málo peněz…

Tyto tři subjekty nabídly za stavbu téměř sedm a půl kilometrového úseku nejnižší cenu. Ta se pohybuje hluboko pod požadavky investora, kterým je ŘSD. Ten cenu původně odhadoval na čtyři miliardy korun. „Nejnižší cenu 2,5 miliardy nabídla Eurovia. Za ní skončil Strabag (2,9 mld.) a Colas CZ,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Podle jeho kolegy z ministerstva dopravy Tomáše Neřolda je kvůli rozkladu spolku Děti Země k realizaci nejblíže další navazující úsek ze Smiřic do Jaroměře, kde se již ministerstvo vypořádalo se všemi vlastnickými spory. Naposledy získal stát potřebné pozemky od katolické církve. „Biskupství v Hradci Králové vyšlo požadavkům ŘSD a Ministerstva dopravy vstříc a na třech historických církevních pozemcích v lokalitě Jaroměř, Semonice je možné zahájit výstavbu dálnice D11,“ uvedl na sklonku srpna mluvčí hradeckého biskupství Pavel Jakub Sršeň.

Nejen o stavbu na těchto pozemcích se zajímá dalších osm uchazečů, kteří by chtěli dostavět navazující 15,2 kilometru dlouhý úsek ze Smiřic do Jaroměře. Tabulce finančních nabídek, kde ŘSD nastavilo laťku na necelých 2,5 miliard korun, vévodí sdružení vedené stavební firmou Porr. To nabídlo cenu jen lehce pod půl druhou miliardou korun. Další sdružení pod vedením firmy Metrostav (Eurovia CS, Swietelsky) nabídla postavit úsek za 1,5 miliardy. Sdružení pod hlavičkou M – Silnice (Hochtief) chce postavit úsek za 1,57 miliardy korun. „Nabídky nyní zhodnotí výběrová komise, která doporučí nejvhodnější nabídku,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Studecký.