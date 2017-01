Kdo nakonec spasí hradecké 'votroky'?

Hradec Králové - O hradecké fotbalisty mají zájem tři subjekty. Italové a dva čeští investoři. Zájemci z Apeninského poloostrova však zřejmě ostrouhají.

Všesportovní stadion v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Ještě před pár dny to vypadalo, že nad hradeckým fotbalovým stadionem zavlaje italská vlajka. Na vyjednávací frontě se však situace mění každým okamžikem a zájemci z Apeninského poloostrova pomalinku vypadávají ze hry. Nesplňují totiž vizi hradecké radnice, která chce pro „votroky" silného a strategického partnera. Ve hře jsou však ještě investoři z tuzemska.

Jejich jména ale město, potažmo klub, tají. „Co se týče italských investorů v čele s byznysmenem Alessandrem Barilli, tak tam jsou teď jednání na mrtvém bodu a žádnou progresi to nemá," řekl Deníku předseda představenstva klubu Jan Michálek s tím, že vize obou potenciálních partnerů se rozcházejí v zásadní věci, tedy ve financích. Ty podle Michálka italští zájemci podle posledního vývoje do hradeckého klubu investovat nechtějí.

Ze začátku se zdálo, že vstup italského investora do hradeckého fotbalu je takřka hotovou záležitostí a budou se jen dolaďovat podrobnosti spolupráce. Zdání však klame a italští investoři se se svými nabídkami dostávají na slepou kolej.

Německé oťukávání

I když stále jsou Italové ve hře, tak dle vyjádření předsedy představenstva klubu Jana Michálka, hrají už jen druhé housle. „Mají jinou představu, než máme my. Podle posledních informací chtěli do klubu přijít coby krizový management, bez toho, že by klub nějak finančně zajistili. Peníze by si tak klub, stejně jako do teď, musel shánět sám," řekl Deníku Jan Michálek, který právě s touto představou rezolutně nesouhlasí. V italské nabídce však vidí i malá pozitiva.

„Kladem takové spolupráce by bylo, že mají určité zkušenosti a klubu by svými názory a způsobem vedení rozhodně pomohlo. Naše představa je však jinde," dodal Jan Michálek a poodhalil i zákulisí dalších vyjednávání, kdy se do hry, kromě teď uvažovaných tuzemských investorů, mohl dostat i partner z jedné z nejlepších lig Evropy – německé Bundesligy. Možnost takové spolupráce podnítil bývalý hráč Hradce Pavel Krmaš, který dlouhá léta působil v německém klubu FC Freiburg. A právě tým hrající své domácí utkání v aréně Schwarzwald-Stadion, byl i v pomyslném hledáčku. „Díky Pavlovi proběhlo několik schůzek. Ale bylo to spíš jen takové oťukávání. Ale k žádným konkrétním jednáním nakonec nedošlo," doplnil Jan Michálek, který se nyní soustředí hlavně na vyjednávání s tuzemskými zájemci a doufá, že nový strategický partner bude představen ještě před výkopem fotbalové sezóny 2017/18. V to věří i náměstek primátora Jindřich Vedlich. I ten připustil, že Italové zřejmě nad hradeckým fotbalem vládu nepřevezmou. „Mohu potvrdit, že naše a jejich představy se v zásadních bodech rozcházejí," uvedl náměstek primátora. Samotný první muž hradecké radnice Zdeněk Fink však italské investory zcela neodepisuje. „Jestli tato jednání zkrachují, ještě nevím. Italové sice nenabízejí vše, co jsme chtěli, ale na druhou stranu dohled nad klubem, by nebyl od věci. Ale nechme to ještě otevřené. Všechna jednání nejsou u konce," uvedl primátor.

Vize města již před časem nastínil ředitel „votroků" Richard Jukl: „V prvních dvou letech by subjekt, který do našeho klubu vstoupí, měl jen minoritní podíl. Pokud by se spolupráce osvědčila, mohl by převzít i majoritu."