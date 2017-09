Kdo si z Reginy urve největší kus?

Hradec Králové - Začíná boj o peníze na kulturní, společenské a sportovní akce.

Festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Téměř patnáct milionů korun má hradecká radnice připravených pro pořadatele akcí zahrnutých do prestižního kalendáře Calendarium Regina 2018. Požadavky organizátorů akcí však tuto nabídku převyšují. Podle dokumentu, který má Deník k dispozici, suma, kterou by pořadatelé chtěli od hradecké radnice získat, dosahuje takřka 22 milionů. Například pořadatel Helicopter Show chtěl svůj téměř třiapůlmilionový rozpočet pokrýt polovinou (1,2 milionu) z městského rozpočtu. Hodnotící komise v návrhu dotace „helikoptérám“ doporučuje „jen“ 300 tisíc. O úspěchu naopak může hovořit neziskovka Kontrapunkt. Ta na Open Air Program a Jazz Goes To Town žádá dohromady o 2,1 milionu. Komise jí však chce „přiklepnout“ bez padesáti tisíc dva miliony.

Komise hodnotila celkem padesát akcí. Čtyři z nich byly doporučeny k zařazení do nového dotačního programu Královéhradecká nábřeží. Největší finanční podpora je navržená pro CIAF.

Pořadatelé tohoto leteckého festivalu odhadují náklady na jubilejní pětadvacátý ročník téměř na dvanáct a půl milionu korun. Po hradecké radnici žádají 3,5 milionu korun. Pokud však projde návrh dotace Radou a následně i zastupitelstvem města, obdrží CIAF do své kasičky od města 2,3 milionu korun.

Vrátí se Hip Hop Kemp?

Navýšení svého rozpočtu může, pokud se nestane jinak, očekávat také pořadatel oblíbených Slavností královny Elišky Tomáš Krtička, který město na příští rok žádal bezmála o jeden milion korun. Hodnotící komise mu v rámci návrhu nabízí 800 tisíc.

Po roce se do Calendaria Regina může opět vrátit hudební festival Hip Hop Kemp. Ten měl v kalendáři roční půst, který mu způsobily loňské problémy s drogami, kdy si dealeři udělali z festivalu doslova tržiště, kde bez okolků a utajování nabízeli návštěvníkům omamné látky všeho druhu. „Jsou tu dvě roviny. Jedna je kulturní a druhá pořadatelská. Tu druhou pan Maliník rozhodně nezvládl. Město nemůže podporovat drogovou scénu,“ uvedla tehdy náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková (HDK).

Letošní ročník se už obešel bez komplikací a jeho pořadatel Radek Maliník opět doufá v přízeň města i ve finanční injekci.

„Udělali jsme vše, co jsme slíbili. Já sám jsem nepřítelem drog, a tak mě nepotěšilo, co se odehrálo minulý rok, ale děje se to všude. Kdo si myslí, že jen tady, tak je to hloupý názor. Drogy člověk dostane na každé diskotéce,“ řekl Radek Maliník, který doufá, že opatření, které pořadatelé udělali na letošním Hip Hop Kempu, vymýtí z festivalu drogové dealery na dlouhou dobu. „V našich krocích hodláme pokračovat. Zatím jsem s tím, jak to letos dopadlo, spokojený,“ netajil se Radek Maliník. Teď obrací zraky k radním i zastupitelům, kteří budou rozhodovat o tom, zda festival jednak vrátí do prestižního kalendáře, ale také o tom, zda Hip Hop Kemp dostane dotaci ve výši 350 tisíc korun.

„Teď je to na radě a zastupitelstvu, jak se rozhodnou. Nejde však jen o peníze, ale i o psychologickou podporu města, že za námi stojí. Teď se opět chceme vrátit na výsluní,“ dodal Radek Maliník, který sice na jednu stranu chápal trest vyřazení z letošní Reginy, ale na druhou stranu dodnes kvůli tomu cítí křivdu. „Uvědomuji si, že to, co se loni stalo, bylo špatné, ale další krok města podle mého nebyl zapotřebí. Celá léta se tímhle festivalem město chlubilo. Hip Hop Kemp totiž patří mezi světovou špičku. Ale když nastaly komplikace, otočilo se k nám město zády,“ dodal Radek Maliník.

Konečný verdikt o zařazení navržených akcí i výši finanční podpory vysloví hradečtí zastupitelé na své schůzi.