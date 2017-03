Klára Dostálová: 'Sama z krajského zastupitelstva neodejdu'

Hradec Králové - Klára Dostálová (ANO), které hrozí, že přijde o místo královéhradecké krajské zastupitelky, bude na svém postu trvat a sama z něj neodejde. Dostálová to řekla Deníku.

Klára Dostálová (hnutí ANO 2011).Foto: Deník/ Michal Fanta

O tom, zda Klára Dostálová jako náměstkyně ministryně pro místní rozvoj může být krajskou zastupitelkou, se debatuje už od podzimních voleb. Krajský úřad podle ČTK nyní obdržel dopis se stanoviskem ministra vnitra, podle něhož jsou tyto funkce neslučitelné.

STAN chce soud

Ve stejné situaci jako Klára Dostálová se po volbách ocitla například šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která byla za hnutí Starostové a nezávislí zvolená ve Středočeském kraji, i další náměstci ministerstev. Hnutí STAN, za které byla Drábová zvolena, poukazuje na nesoulad v právních normách a chce, aby o věci rozhodl soud.

Podle Kláry Dostálové však existuje nesoulad v právních normách. Zatímco zákon o volbách do krajů jí zasedat v krajském zastupitelstvu jako vysoké státní úřednici zakazuje, zákon o státní službě naopak souběh funkcí umožňuje. „Jde mi také o to, abych na tuto absurditu upozornila," řekla Deníku Dostálová.

Klára Dostálová vedla hnutí ANO do podzimních krajských voleb. ANO zvítězilo a získalo 13 mandátů, Dostálová získala druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Představitelé ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09 se však dohodli na spolupráci a ujali se vlády v kraji.

Připomněla, že v krajském zastupitelstvu zasedá i člen vlády jmenovaný prezidentem republiky. „Nechci útočit na pana (Pavla) Bělobrádka, ale já nemám ani podpisové právo," podotkla.

Podle ní například zákon o obecních zastupitelstvech umožňuje, aby v nich zasedali ředitelé škol a hlasovali o záležitostech, které se jich dotýkají.

O problému bude na konci března jednat krajské zastupitelstvo. „Sama se nevzdám. Do zastupitelstva mě zvolili voliči a je otázka, jaké právo mají zastupitelé, aby mě vyloučili," uvedla Klára Dostálová.

Pokud by se neslučitelnost funkcí prokázala a ona by musela opustit krajské zastupitelstvo, na soud by se kvůli tomu neobracela. „Byla by to ale škoda, protože mám kraji co přinést," uzavřela.