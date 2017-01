Koledníci již brzy vyrazí do ulic

Hradecko - Již po sedmnácté pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku. Začátkem ledna opět vyjdou do ulic tisíce tříkrálových koledníků, kteří budou lidem přát vše dobré v novém roce a také prosit o dar na pomoc nemocným a potřebným.

Ilustrační fotografieFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V Hradci Králové jim na cestu požehná biskup Jan Vokál v pátek 6. ledna 2017 v 8 hodin v katedrále Sv. Ducha. V krajském městě a okolí budou tři králové soutěžit o nejkrásnější kostým.

V našich regionech se do Tříkrálové sbírky zapojí více než deset tisíc dobrovolníků. Nejvíce jich bude koledovat v době od 5. do 12. ledna a jen v Hradci Králové a okolních obcích vyrazí do ulic přes 250 královských trojic.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky opatřené charitním logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností - cukříky a kalendáříky.

V Chlumci žehnali koledníkům

Chlumec nad Cidlinou - Chlumec zahájil nový rok požehnáním tříkrálovým koledníkům. V Chlumci se sice začne koledovat až v pátek na Tři krále, pak ještě v sobotu a v neděli, ale už na Nový rok odpoledne se ve zdejším svátečně vyzdobeném kostele žehnalo koledníkům. Pro radost dětem zde také bylo uvedeno představení s názvem Legenda o čtvrtém králi.

Pak kostel nádherně ožil dětským zpěvem. Koledy, které mnozí znají z předvánočního ,,Česko zpívá koledy" si s chutí zazpívali všichni. Jsme zde všichni natěšení, protože letos se chystá ve zhruba pětitisícovém Chlumci koledovat 25 skupinek koledníků. O tři více, než vloni.

Ještě před několika lety tu byly pouhé čtyři. Je za tím neuvěřitelná práce mnoha lidí, kteří se věnují dětem. Další dobrá zpráva je, že se v okrese přidávají další vesnice. Obětavých a štědrých lidí přibývá.