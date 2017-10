Kolik stojí chleba a mléko, politici vědí, pozlobila je průměrná mzda v kraji

Královéhradecko - V kvízu, který kandidátům předložil Deník, by nepropadl nikdo. Jejich představa o příjmech lidí v kraji však pokulhává.

S politiky na kole.Foto: Deník/ Michal Fanta

Představa veřejnosti o českém politikovi většinou nebývá lichotivá. Jsou to pro nás lidé, kteří si v parlamentní kantýně dávají zvýhodněné obědy a stojí tak trochu mimo realitu běžného života. Deník se rozhodl zvednout z křesel ty, kteří budou za necelé tři týdny jako jedničky na kandidátkách bojovat o hlasy voličů v Královéhradeckém kraji při parlamentních volbách, a postavil je do situace, do které by se sami nejspíš nikdy nedostali. Politici usedli na kola a vydali se na společný výlet.

Kromě vážných témat, která voliče nejvíce zajímají, byl čas i na odlehčení v podobě kvízu. Vědí politici vůbec kolik stojí běžné potraviny v obchodě? A znají region?

Když politici vyplňovali v Erbovním sále smiřického zámku kvíz, jako by zapomněli, že každý reprezentuje jinou stranu. Najednou si radili jako dobrá parta gymnazistů ve třídě, když se kantor při testu na chvíli otočil čelem k tabuli. Odpovědi na otázku, kolik je v kraji obcí s rozšířenou působností, jsou tak kolektivní prací a nutno podotknout, že se kandidáti dopočítali dobře. Je jich patnáct.

Kdybychom známkovali jako ve škole, premiant by byl Leoš Heger (TOP 09). On jediný odpověděl na všechny otázky správně. V těsném závěsu za ním skončil Josef Cogan (Starostové a nezávislí). Toho rozhodila jen jedna otázka. „Přestřelil“ průměrný plat v Královéhradeckém kraji. Ten je 25 268 korun, Josef Cogan by ho navýšil o více než dva tisíce. Rovných 28 tisíc korun pak tipoval Zdeněk Ondráček (KSČM), který spolu s Janem Birke (ČSSD) získal z patnáctibodového testu nejméně bodů, dvanáct. Dostali by tedy čtyřku. Trojku by si odnesli Ivan Adamec (ODS), Klára Dostálová (ANO) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Otázkou, která kromě Leoše Hegera a Josefa Cogana pozlobila všechny, byla ta s číslem 12. Kde se narodil Albrecht z Valdštejna? Většina napsala Jičín, jsou to však Heřmanice u Jaroměře.

Otázky a počet správných odpovědí

1. Jaký je průměrný plat v Královéhradeckém kraji? - 4 ze 7

2. Jaká je míra nezaměstnanosti v kraji? - 7 ze 7

3. Kolik stojí bochník chleba? - 7 ze 7

4. Kolik stojí litr mléka? - 7 ze 7

5. Na kolik vyjde cesta z Hradce do Prahy? - 6 ze 7

6. Jaká je nejvyšší hora Orlických hor? - 4 ze 7

7. Lze v kraji potkat vlky? - 7 ze 7

8. Pyšní se kraj památkou UNESCO? - 7 ze 7

9. Kde se narodil Karel Čapek? - 7 ze 7

10. Kde se v kraji vyrábí Škoda Auto? - 7 ze 7

11. Kolik je v kraji obcí s rozšířenou působností? - 7 ze 7

12. Kde se narodil Albrecht z Valdštejna? - 2 ze 7

13. Jmenujte dvě věnná města. - 7 ze 7

14. Které basket. týmy reprezentují kraj v nejvyšší soutěži? - 6 ze 7

15. Kde se v kraji vyrábí látka brokát? - 7 ze 7.