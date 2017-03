Končí léta čekání? Nový stadion 'votroků' dostal zelenou

Hradec Králové - Po letech čekání se začne s přestavbou Všesportovního stadionu. Přijde na 400 milionů korun.

Tak by měl vypadat nový svatostánek hradeckých fotbalistů.Foto: MmHK

Při pohledu na prvoligovou tabulku je každému příznivci hradeckého fotbalu úzko. „Votroci" se krčí na předposledním místě a záchrana elitní soutěže je v nedohlednu. Hradecké fanoušky však může alespoň hřát pocit, že se po letech dočkají nového fotbalového stánku.

Radnice totiž získala tolik potřebné územní rozhodnutí a co nejdříve chce požádat o stavební povolení. V porovnání s územním rozhodnutím na předcházející projekt (ECE), který se řešil zhruba pět a půl roku, je to nesrovnatelné.

Nové „územní řízení" trvalo půl roku. „Jsem rád, že na rozdíl od předchozích pokusů se proti němu nikdo neodvolal," kvitoval posun v kauze Stadion náměstek hradeckého primátora a zároveň člen představenstva fotbalového klubu Jindřich Vedlich.

Teď mají projektanti šest týdnů na to, aby předložili dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Po nabytí právní moci stavebního povolení se již bude soutěžit o generálního dodavatele stavby. „Předpokládáme, že stavební práce by mohly začít již v únoru příštího roku," neskrýval optimismus u stavby za 400 milionů korun náměstek primátora.

Všichni, kdo si přejí nový stadion, mají za sebou zřejmě nejnáročnější část cesty. „Chci poděkovat všem zúčastněným stranám a všem občanským iniciativám, že k této části při výstavbě nového areálu přistoupili konstruktivně," řekl k důležitému kroku ředitel klubu Richard Jukl.

Za pochodu

I když s výstavbou stadionu by se mělo začít v první polovině příštího roku, přípravné práce by mohly začít již letos. A to demolicí západní tribuny (u Flošny). „Abychom vše urychlili, předpokládáme, že by demoliční práce mohly začít na podzim letošního roku," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že pro tuto část platí již pravomocný demoliční výměr související s předchozím projektem. Současně by se mohly bourat i části bočních tribun. „Stojíme před rozhodnutím, zda vypsat zvlášť soutěž na provedení demoličních prací, nebo zda tento krok spojit s výstavbou stadionu a provádět ji vcelku s generálním dodavatelem celé stavby," uvedl Richard Jukl. Podle náměstka primátora by stavební práce neměly nikterak ohrozit soutěžní utkání. Nová aréna má totiž, stejně jako v Plzni či Jablonci, růst za provozu. V případě setrvání v první lize by tak hradečtí fotbalisté nemuseli hledat „nové" zázemí, jak tomu bylo při stavbě východní tribuny. Navíc hradecký klub ještě pro příští rok splňuje podmínky FAČR. Pro fotbalisty i fanoušky totiž při stavbě na třech zbylých tribunách bude sloužit nedávno zrenovovaná východní tribuna. Ta bude v budoucnu sloužit jako zázemí pro hřiště s umělým povrchem a dále jako kanceláře okresního a krajského svazu. Před ní bude postavena nová východní tribuna, přičemž obě budou odděleny komunikací pro hasiče.

Kde vzít peníze?

Otázkou zůstává, kdo se bude finančně podílet na novém stadionu. „O finanční prostředky by se mohlo podělit několik institucí. Část peněz bychom mohli získat z ministerstva školství po jednání s Fotbalovým svazem, část peněz máme a zbytek by mohl jít z úvěru. Mohu však všechny ubezpečit, že na stavbu peníze mít budeme. Je to naše priorita," uvedl náměstek. V novém hávu by se mohl stadion představit v roce 2019.