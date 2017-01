'Kouření je závislost. Drsné obrázky nepomohou,' myslí si psycholog

Hradecko - Statistiky hovoří jasně. Podle čísel Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy. „I když se podíl těchto příčin v průběhu posledního desetiletí snižuje, v roce 2015 na ně zemřelo 41,9 procent mužů a 49,9 procent žen," uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Ilustrační foto.Foto: Nikol Dobrá

Druhou nejběžnější příčinou úmrtí jsou pak nádorová onemocnění. „Pokud jde o úmrtí na nádory, rakovina plic patří k nejobvyklejším příčinám u mužů a od roku 2009 i u žen. Tento typ zhoubných novotvarů je spojován s kouřením, jehož obliba u žen zatím neklesá," upřesnila statistická čísla za ČSÚ demografka Magdaléna Poppová.

Neúprosná je i řeč čísel v celkovém úmrtí na rakovinu. Předloni na nádorová onemocnění různého typu zemřelo 27 procent mužů a lehce přes 22 procent žen.

Právě kouření je často spojováno jak s nemocemi oběhové soustavy, tak s rakovinovými onemocněními různého typu – vévodí jim samozřejmě rakovina plic.

V nedávné době vytáhla do boje proti varovným číslům i vláda České republiky a již několik měsíců musí výrobci cigaret a dalších tabákových výrobku své zboží označovat drastickými obrázky, které mají varovat před dopady nezdravého zlozvyku. Tento krok cílí především na mladou generaci a má sloužit jako prevence. Otázkou však je, zda toto opatření v reálné podobě vůbec (za)funguje.

Antireklama nepomůže. Je to o vůli kuřáka

„Obávám se, že odstrašující obrázky na cigaretách výraznější dopad jako prevence před kouřením mít nebudou. Kuřáctví je totiž závislost a domnívám se, že obrázky mohou být jakkoli drastické, tak většina z nás už od adolescentních časů má představu, že „mně se to nemůže stát," uvedl psycholog Jan Lašek.

Ten si všímá i toho, že antireklama je směřována především na takzvané začínající kuřáky, tedy 15 či 16 let. Právě mládež v tomto věku začíná výrazněji experimentovat s kouřením.

„Mám pocit, že stále v nás ještě přetrvává to, co bylo v našem mládí, že je to důkaz jakési dospělosti a samostatnosti," dodal Jan Lašek.

V otázce prevence je renomovaný psycholog skeptický. „Obávám se, že jako prevence nezafunguje vůbec nic. Pokud se kuřák sám nerozhodne se svou závislostí skončit, tak nepomůže ani kdyby plíce ukazovali v televizních novinách místo reklam. A zákaz kouření v restauracích způsobí jenom to, že bude víc kuřáků po ulicích," uzavřel Jan Lašek.

Češi jsou neohleduplní

Kouření ovšem často není pouze soukromým „koníčkem". S cigaretovým dýmem se musí potýkat i nekuřáci na veřejnosti. Právě k jejich ochraně se teď snaží přijít zákonodárci s tvrdším opatřením, tedy zákazem kouření v hospodách a restauracích. Přestože mnozí tento „diktát" kritizují kvůli zásahu do podnikání, mnoho nekuřáků tento krok vítá. „Jsme národem kuřáků a to značně neohleduplných. Kuřáci si zapálí s klidem i v dětském kolektivu, ve frontě na vlek na lyžích, na zastávkách, při obědě v restauraci a podobně. Největší oblibou je nedopalek hodit na zem, zašlápnout ho botou a nechat ležet," kriticky ohodnotila chování kuřáků na facebookové stránce Hradeckého deníku Kateřina V.