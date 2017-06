Kouřit, či nekouřit? To je, oč tu běží

Hradec Králové - Divadla dál tápou v otázce protikuřáckého zákona.

Představení Vítězný únor v hradeckém Klicperově divadle.Foto: Deník/ Michal Fanta

Další šluk z cigarety, mírné zarudnutí a nakonec záchvat kašle. Tak Filip Richtermoc už od října loňského roku ztvárňuje roli Volodi v představení hradeckého Klicperova divadla - Vítězný Únor.

Levá neví, co pravá

„Tyto cigaretové dopady krásně dokreslují komunistického papaláše padesátých let minulého století," říká k roli dramaturgyně divadla Jana Slouková, která se, i přes ubezpečování samotného ministerstva zdravotnictví, obává, že právě cigaretové scény by mohly z divadel vymizet. A to nejen ze hry Vítězný Únor, ale i z dalších šesti her divadla, kde se cigarety vyskytují. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík sice tvrdí, že: „Svoboda umělecké tvorby je v tomto případě nadřazená. Cigareta je rekvizitou." Ale jeho tisková mluvčí mluví zcela opačně. „Zákon výjimku pro kouření ani používání elektronických cigaret jako součást uměleckého projevu v rámci divadelního představení neumožňuje," řekla Českému rozhlasu mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. I tato „yekyllovská" rozpolcenost dál drží divadelníky v nejistotě „Neřešíme to jenom my, ale i ostatní divadla. Stále se mluví o výkladě nového protikuřáckého zákona, ale stále nikdo přesně neví, jak moc se bude týkat divadelních představení," uvedla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková s poukazem na skutečnost, že divadelní hry se řídí také autorskými zákony a podléhají i umělecké licenci.

Soubor hradeckého Klicperova divadla není v republice sám, který řeší, co s protikuřáckým zákonem. V některých jeho inscenacích se totiž také kouří.

„Není to jen o samotném zákonu, který si každý zatím vykládá jinak, ale i o jednání s režiséry. Případný zákaz kouření by totiž mohl být chápán, jako porušení autorského práva," uvedla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková s dodatkem, že celá problematika se v současnosti řeší s ostatními divadly a i prostřednictvím Asociace profesionálních divadel (APD).

Kterých her by se zákaz dotkl?

Úplné zatmění

Vítězný únor

Tři mušketýři

Srpen v zemi indiánů

Richard III.

Figarova svatba

Zákon vs. autor

Dle dosavadního vyjádření APD zákon výjimku pro kouření ani používání elektronických cigaret jako součást uměleckého projevu v rámci divadelního představení neumožňuje. „Nicméně by se dalo s ohledem na dosavadní praxi říci, že cílem protikuřáckého zákona je ochrana před škodami působenými užíváním návykových látek, nikoliv snaha zasahovat do tvůrčí svobody autorů divadelních inscenací," dodala Eva Mikulková, která si nedovede představit, že by se bez této rekvizity mohlo například obejít představení pražského divadla Letí o Olze Havlové – Olga (Horrory z Hrádečku), které se představí jak na blížícím se festivalu Divadlo evropských regionů, tak i na podzimním Čekání na Václava. „V Klicperově divadle se ale budeme řídit doporučením APD kouření na jevištích omezovat v maximální možné míře a na místech, kde to inscenační záměr dovolí, raději pracovat s jinými divadelními prostředky," informovala ředitelka s tím, že současná praxe je taková, že se cigarety típají do popelníku s vodou, aby se kouř nelinul do prostor divadla. Současně se divadlo poohlíží i po náhradě klasické cigarety, za cigaretu rekvizitní.