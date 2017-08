Kraj dostal na platy zdravotních sester téměř 17 milionů korun

Hradec Králové – Více než tisícovka zdravotních sester a dalších nelékařských pracovníků má od srpna na výplatní pásce o dva tisíce korun více. Kraj nyní dostal na toto navýšení dotaci od státu ve výši 16,9 milionu korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

O dotaci kraj požádal minulý týden. Náklady na navýšení červencové výplaty ještě pokryl z vlastních zdrojů. Vláda požadavkům kraje vyšla vstříc s jedinou výjimkou. „Nevyhověla pouze Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje, která nesplnila podmínky pro poskytnutí státní dotace,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. Záchytka totiž podle zákona nedisponuje oprávněním k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče.



Dotace pokryje zvýšení platů 1117 vybraných nelékařských pracovníků, kteří jsou zaměstnáni u čtrnácti poskytovatelů zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji. „Poskytnutí financí na navýšení platů vnímáme jako krok ke stabilizaci středního zdravotnického personálu,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.



Největší částku dostane Oblastní nemocnice Náchod, pod niž spadá i rychnovská nemocnice: z dotace na ni připadne 6,4 milionu korun. Dalších 3,8 milionu půjde do nemocnice v Jičíně a 2,6 milionu korun do trutnovské nemocnice. Dotaci budou čerpat i další nemocnice, lázeňská zařízení, ozdravovny, léčebny dlouhodobě nemocných či Oblastní charita v Červeném Kostelci.



MINISTR: PLATY BUDEME KONTROLOVAT

Průměrný plat sester před přidáním byl podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky necelých 28 500 korun. Podle ministerstva zdravotnictví by se však nemělo stát, že o to, co sestrám přibude, se jim plat zkrátí v jiné položce. „Neexistuje – a my to budeme kontrolovat – aby byly peníze přidány a jinde zase odebrány. Budeme to kontrolovat,“ řekl v červnu ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík.



České zdravotnictví se potýká s akutním nedostatkem sester u lůžek. Podle ministra jich chybí mezi dvěma a čtyřmi tisíci. Velkým zdravotnickým zařízením v Královéhradeckém kraji chybí asi čtyřicítka sester, situace se však zřejmě bude postupně zhoršovat. „V roce 2030 bude v kraji chybět 600 sester,“ varoval na jaře hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).