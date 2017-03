Kraj musí na platy záchranářů najít miliony

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Měl by být taťka, mentor, rádce mladších dravců. To splňuje, jenže vedle toho Jaroslav Bednář, čtyřicetiletý kamarád nesmrtelného Jaromíra Jágra, bodovou produkcí velmi výrazně pomohl hradeckým hokejistům do semifinále play off extraligy.