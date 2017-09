Kraj Regiocentrum zatím neodkoupí

Hradec Králové - Královéhradecký kraj soubor budov Regiocentra Nový pivovar zatím neodkoupí a bude pokračovat v leasingu, kterým se splácí rekonstrukce objektů. V pondělí o tom rozhodli krajští zastupitelé. Sídlo krajského úřadu i dalších institucí bude tedy i nadále patřit společnosti Immorent.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Zastupitelé však rozhodli o uhrazení mimořádné splátky ve výši 100 milionů korun ke snížení zbytkové hodnoty leasingu. Pro návrh zvedlo ruku 27 zastupitelů, jeden byl proti a 14 se zdrželo hlasování.

Vedle pokračování leasingu byly ve hře i návrhy, že by byl areál odkoupen do vlastnictví Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje. „Leasing je dražší než úvěr,“ upozornil předseda finančního výboru Milan Sommer (TOP 09).

Milan Sommer však připustil, že odkup by nyní výrazně zdražila daň z nabytí nemovitosti.

Radní: Odkupní cena je stále vysoká

Krajská rada zastupitelům doporučila zvolit další pokračování leasingu. „Důvod, proč jsme se jako rada k této variantě přiklonili, je fakt, že stanovená odkupní cena je stále vysoká a cesta pokračování v leasingu nám umožňuje investovat další krajské prostředky do jiných projektů,“ řekl krajský radní pro investice a majetek Václav Řehoř (ODS). Připustil, že je to konzervativní řešení. „Ale může nám problém odsunout o pět let, a pak se rozhodne,“ vysvětlil.

Částka, kterou má kraj za Regiocentrum ještě doplatit, činí ke konci října 371,1 milionu korun. „Kraji byla podána nabídka odkupní ceny areálu ve výši 559,8 milionu korun. Rozdíl nabídnuté kupní ceny a zbytkové hodnoty leasingu je požadované DPH a dále předpokládaná daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 38,3 milionu korun,“ uvedla mluvčí kraje Martina Götzová.

„Za pět let bude k dofinancování 170 milionů korun,“ řekl radní pro oblast regionálního rozvoje Pavel Hečko (ČSSD).

Každého čtvrt roku splácí Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje společnosti Immorent za areál splátku asi 10,5 milionu korun, ke které jsou připočítány úroky a DPH. Jednou za pět let má kraj možnost mimořádné splátky, která vychází právě na letošní rok.

Mimořádná splátka sto milionů korun bude uhrazena do konce října. Správě nemovitostí kraj poskytne bezúročnou půjčku 60 milionů korun a zbytek doplatí krajská dceřiná společnost z vlastních zdrojů.

Regiocentrum začalo sloužit od roku 2007. Vzniklo kompletní přestavbou bývalého městského pivovaru v historickém centru, který chátral. Kraj je nyní v objektu v nájmu a prostřednictvím dvacetiletého leasingu jej splácí. Roční splátka činí 70 milionů korun, kraj by měl leasingem za sídlo zaplatit zhruba 1,87 miliardy korun.