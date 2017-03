Kraj ušetří. Akcie lékárny koupí o šest milionů levněji

Hradec Králové - Krajský Zdravotnický holding zaplatí za odkup podílu v Královéhradecké lékárně o sedm milionů korun méně.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Oslovili jsme prodávající stranu a výsledkem byla dohoda o sepsání dodatku ke kupní ceně," řekl ve čtvrtek novinářům náměstek hradeckého hejtmana Aleš Cabicar.

Holding měl původně vyplatit podnikateli Jaroslavu Nádvorníkovi za jeho 35procentní podíl celkem 51 milionů korun. Peníze měl dostat ve třech splátkách, poslední v roce 2018. Holding by se tak stal jediným majitelem Královéhradecké lékárny. Smlouva byla uzavřena loni na podzim a krátce na to odešla první splátka ve výši 17 milionů korun. Podle nové dohody dostane Nádvorník jen 45 milionů korun a celá výše bude uhrazena už do konce dubna.

Podnikatel ve čtvrtek řekl, že k dohodě přistoupil kvůli mediálnímu tlaku.

Nastal prý po podpisu první smlouvy. „Mediálním tlakem byl postižen můj osobní život, moje firma i moje rodina," uvedl Nádvorník.. Podle něj zprávy v médiích vážně ohrožovaly i celou společnost Královéhradecká lékárna, proto přistoupil na dohodu. „Je to kompromis, kdy já nabízím to, že holding výrazně ušetří," řekl.

„To znamená, že navíc ušetříme i úroky," upřesnil náměstek Cabicar. Odkup bude financovat Zdravotnický holding z vlastních zdrojů.

Akcie společnosti by měl kraj dostat v dubnu. „Jsou převedeny už nyní, ale zůstávají v právní úschově, takže s nimi kraj nemůže disponovat," upřesnil předseda představenstva Zdravotnického holdingu Miroslav Procházka.

Společnost Královéhradecká lékárna vznikla v roce 2008 za krajské vlády vedené ODS jako společný podnik kraje a Nádvorníka. O její budoucnosti jednalo krajské zastupitelstvo loni v květnu, ale žádný závěr nepřijalo. V říjnu však představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje odkup podílu schválilo a předseda představenstva Procházka 19. října smlouvu podepsal.

„K převodu došlo, když už nefungovalo staré zastupitelstvo a nové se ještě nesešlo," zlobil se v listopadu náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09). Kraj tehdy zadal oponentní posudek na stanovení ceny odkoupeného podílu a právní rešerši, zda převod odpovídal stanovám. Podle posudku i rešerše však při odkupu k pochybení nedošlo. Posudek však připustil určité rozpětí kolem původní kupní ceny, proto začalo nové jednání s Nádvorníkem.

Královéhradecká lékárna, a.s., zásobuje léky krajské nemocnice a provozuje deset veřejných lékáren. Zaměstnává asi 90 lidí. Nádvorník i nadále zůstává předsedou představenstva.