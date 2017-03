V neděli krajem opět projede americká vojenská kolona

Hradecko, Náchodsko - Radost pro fanoušky vojenské techniky, starosti pro řidiče. Krajem v neděli opět projede americký vojenský konvoj.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Regina Hellová

Kolona 125 vozidel s téměř 550 lidmi jede z Německa do Polska, kde vojáci budou působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů. V sobotu konvoj překročí hranice v Rozvadově a dojede do Staré Boleslavi, v neděli bude pokračovat na hranici v Náchodě - Bělovsi.

„Konvoj, rozdělený na sedm částí, bude v neděli ráno okolo sedmé hodiny postupně vyrážet ze Staré Boleslavi, a to s odstupem třiceti minut až hodiny," uvedl Jan Šulc z Generálního štábu Armády ČR.

Hranice v Náchodě - Bělovsi by měla první část konvoje překročit zhruba po poledni, další během odpoledne. „Nepředpokládáme, že by mělo docházet k nějakým problémům," dodal Jan Šulc.

Řidiči, nevjíždějte do kolony

„Kolony budou doprovázeny vozy vojenské policie a řidiči by měli dodržovat pravidla silničního provozu a nevyjíždět do kolon. Zájemci, kteří chtějí projíždějící jednotku pozdravit, by neměli vstupovat před vozidla. Jde o těžkou vojenskou jednotku, tak aby vše proběhlo bezpečně," varoval Jan Šulc.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic by poslední část konvoje měla opustit Česko kolem 15.30 hodin.

Složení vozidel je obdobné jako v konvoji, který krajem projížděl v roce 2015 - jde opět o obrněné transportéry Stryker, a to v různých modifikacích, a další logistickou podpůrnou techniku.

Konvoj budou doprovázet čeští vojáci a vojenská policie. „V případě potřeby máme připravené i prostředky technického odsunu, kdyby došlo k závadě, kterou by nemohl konvoj vyřešit vlastními silami," dodal Jan Šulc.

Na místě bude i Policie ČR. Podle Evy Kropáčové z policejního prezídia zajistí dopravu a veřejný pořádek. „Budeme monitorovat složitější křižovatky v regionu," řekl mluvčí hradecké krajské policie Jan Čížkovský.

Konvoj bude krajem projíždět už podruhé. Jeho první jízda před dvěma lety vzbudila velké emoce a objevily se zprávy o přípravě řady protestních akcí. Nakonec však byli v jasné převaze příznivci, kteří vojáky vítali s vlajkami či pivem. Letos zatím není známo, že by někdo chystal protesty. Na trase zřejmě budou spíše zvědavci a fanoušci vojenské techniky. „Jsou to vojáci, součástí jejich profese je nasazování životů pro bezpečnost nás ostatních a nevím, co proti nim všichni máte… Stěžujte si na politiky, ale tihle chlapi nedělají rozhodnutí, která se vám nelíbí," napsal na facebook Marek Lokvenc.