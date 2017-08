Krajské kandidátky do říjnových sněmovních voleb vedou známí politici

Královéhradecko - Mezi lídry, kteří by měli vést nejsilnější strany a hnutí do podzimních říjnových voleb, nejsou v Královéhradeckém kraji žádné nezkušené tváře. Jako jedničky na kandidátkách figurují hlavně známí politici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Z celkem 24 stran a hnutí, které se budou v říjnových sněmovních volbách ucházet o přízeň voličů v Královéhradeckém kraji, má reálnou šanci na úspěch přibližně šest. Pět z nich vedou současní poslanci, v čele kandidátky hnutí ANO, které je nejvážnějším favoritem na vítězství, bude stát náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (46).

Jednička ANO má s většinou ostatních stran nevyřízené účty z krajských voleb, které se konaly v loňském roce a které ANO sice jasně vyhrálo, ale nakonec skončilo v opozici.

Podle předvolebních průzkumů se o druhé místo s velkým odstupem za ANO přetahují KSČM a ČSSD. Komunisty do voleb povede 48letý poslanec Zdeněk Ondráček. V minulých volbách kandidoval z druhé pozice za tehdejší jedničkou Soňou Markovou, tentokrát si role vyměnili.

O druhé volební období ve sněmovně bude usilovat také stejně starý Jan Birke, poslanec, náchodský starosta a místopředseda ČSSD. V minulých volbách kandidoval ze čtvrté pozice, jedničkou v kraji tehdy byla Hana Orgoníková. Letos vyšel jako vítěz ze stranických primárek, kde mu dalo hlas 77 procent členů krajské ČSSD.

Nejdéle se ve vysoké politice pohybuje lídr krajské kandidátky ODS a starosta Trutnova Ivan Adamec (57), který se už v roce 2002 dostal do Senátu. Ve sněmovně je stejně jako Ondráček a Birke od roku 2013. Ani on tehdy nebyl jedničkou – na kandidátce figuroval až na devátém místě, lídrem se stal advokát Pavel Staněk.

Naopak jedničkou na kandidátce byl už před čtyřmi lety Pavel Bělobrádek (40), který jako předseda dovedl KDU-ČSL do sněmovny i do vlády, kde se stal vicepremiérem, a letos dostane možnost si to zopakovat.

Také Leoš Heger (69) vede TOP 09 do sněmovních voleb už podruhé, ovšem s tím rozdílem, že minule byl lídrem společné kandidátky TOP 09 a STAN

Ondráček, Birke, Adamec, Bělobrádek i Heger jsou také zastupiteli Královéhradeckého kraje. V zastupitelstvu původně zasedala i Klára Dostálová, asi půl roku po loňských krajských volbách však na mandát zastupitelky rezignovala kvůli rozporu volebního a služebního zákona.

Dva volební příběhy:

Klára Dostálová dovedla před rokem ANO k vítězství v krajských volbách a zdálo se, že kraj bude mít poprvé v čele hejtmanku. Radost se však brzy změnila ve zklamání: dohoda ČSSD, ODS, TOP 09, Koalice pro KHK a Východočechů + STAN způsobila, že ANO skončilo v opozici.

Poslanec a starosta Náchoda Jan Birke měl původně působit nejen jako lídr kandidátky ČSSD v Královéhradeckém kraji, ale také jako volební manažer strany. V červnu však z této funkce odstoupil, když se volebním lídrem strany po Bohuslavu Sobotkovi stal Milan Chovanec.