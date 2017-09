Krátce z Hradce: Galerie chce být stavbou roku

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Královéhradecká Galerie moderního umění, která v nedávné době prošla rozsáhlou rekonstrukcí, soutěží o titul Stavba roku 2017. Zda má šanci na vavříny, se ukáže už za pár dní.

Prohlídka rekonstruované Galerie moderního umění v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Ve čtvrtek 7. září bude vyhlášeno 15 nominovaných staveb, o jejichž umístění v soutěži rozhodne veřejné hlasování. Začátkem října bude vyhlášen letošní vítěz.

Burácející nebe nad Hradcem

Hradec Králové - Zamračenou oblohu nad hradeckým letištěm dva dny brázdily proudové i vrtulové letouny. Tradiční leteckou přehlídku CIAF sledovaly se zatajeným dechem desetitisíce diváků.

Farmářské trhy

Hradec Králové - Kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu budou k dostání na farmářských trzích v Gayerových kasárnách. Trhy se tam konají v sobotu 9. září mezi osmou hodinou ranní a polednem. Trhy se konají dvakrát do měsíce, a to až do 18. listopadu.

Silnicemi v kraji prosviští cyklisté

Hradec Králové - V první polovině září opět zavítá na území Královéhradeckého kraje mezinárodní silniční cyklistika. Ve čtvrtek je na programu tradiční Velká cena města Hradec Králové (už 52. ročník), na kterou vzápětí navazuje dvoudílný podnik East Bohemia Tour. První etapa se jede v pátek v Lázních Bělohrad. Den poté se startuje a končí v Opočně, přičemž peloton zavítá také na těžká stoupání do kopců Orlických hor. Na startu se očekává více než 150 závodníků z devíti zemí.