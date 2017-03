Krátce z Hradce: Václav Moravec vystoupil s přednáškou

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V rámci pětadvacátého ročníku Pedagogických dnů zavítal na hradeckou univerzitu známý moderátor České televize Václav Moravec.

Václav Moravec.Foto: archiv Deníku

V Objektu společné výuky UHK vystoupil se zajímavou přednáškou na téma Svět dětí a dospívajících v éře digitálních médií. Jeho vystoupení bylo zároveň hlavní akcí celých oslav, které končí v pátek. Václav Moravec se následně ujal také role moderátora tradičního slavnostního večera v hradecké Filharmonii, v jehož rámci proběhl také koncert pedagogické fakulty.

O školství bude mluvit Klaus ml.

Hradec Králové - Ve čtvrtek od 16 hodin se v hotelu Černigov koná beseda občanů a učitelů s ředitelem Prvního obnoveného reálného gymnázia a zároveň prvního nestátního gymnázia Václavem Klausem mladším. Ten přijede do Hradce Králové diskutovat především o úrovni a kvalitě českého školství. Otázkou bude také to, jak se české školství bude vyvíjet, a jak se za pár let budou vzdělávat naše děti. Kromě školství se budou řešit také aktuální politická a společenská témata. Vstupné na akci je zdarma.

Jarní pozdrav

Hradec Králové - O víkendu pořízenou fotografii zaslal redakci Hradeckého deníku Jaroslav Horák. Je z Nového Hradce, odkud byly nádherně vidět hory. I takto přeje krásný slunečný den Jaroslav Horák…