Destruktivní zkoušky ukázaly, že most v Krňovicích je bezpečný

Hradecko - Dobrá zpráva pro řidiče i cestující: Krňovický most se v pátek odpoledne opět zprůjezdní v obou směrech. Zmizí betonové zátarasy a na most budou znovu moci vjíždět i autobusy a nákladní auta.

Most u Krňovic.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

„Kolem patnácté hodiny bychom most vrátili do původního stavu," řekl ve čtvrtek novinářům náměstek hejtmana pro dopravu. Podezření, že je most v havarijním stavu, kvůli němuž byla od konce dubna v místě výrazně omezena doprava, se podle kraje nepotvrdilo.

Jisté omezení zůstane: na most je povolen vjezd vozidel do 17 tun a takzvané výhradní zatížení jedním autem může být maximálně 47 tun.

Hrozilo zborcení

Původní prognózy přitom nebyly vůbec dobré. V dubnu se zjistilo, že na mostu jsou nebezpečné trhliny, které by mohly být způsobeny vážnou konstrukční chybou. Podle radarových zkoušek v mostě chyběly výztuže a odborníci nevylučovali, že by se stavba mohla dokonce částečně zbortit

„Na mostě přes Orlici v Krňovicích musí být od dnešního odpoledne přijata opatření, která zde omezí vjezd vozidlům nad tři a půl tuny, a to na dva týdny," uvedl 28. dubna hejtman Jiří Štěpán.

Kraj začal připravovat rekonstrukci, investor však dostal za úkol také dohledat v Národním archivu plány mostu z roku 1948. To se podařilo v polovině května.

„Nyní se ukázalo, že tento krok byl klíčový," řekl ve čtvrtek náměstek Červíček.

Na základě původních plánů silničáři provedli v posledních dvou květnových dnech takzvané destruktivní zkoušky, kdy začali most sami narušovat, a při nich vyšlo najevo, že výztuže v mostu jsou a stavba je pro dopravu bezpečná.

Podle vedení kraje bylo ale původní rozhodnutí o omezení dopravy správné, protože nikdo neměl jistotu, že je most v pořádku.

Chystají rekonstrukci

„Most byl postaven kvalitně, ale to neznamená, že s ním nebudeme nic dělat," upozornil ve čtvrtek hejtman Štěpán. Na mostě tak zůstanou strunové tenzometry, které budou monitorovat jeho stav, a kraj začne připravovat rekonstrukci.

Znovuotevření mostu, který je součástí silnice spojující jihovýchod hradeckého kraje s Pardubickým, přivítal i primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

„Omezení velmi komplikovalo provoz nedalekého písníku Marokánka, který město vlastní, a reálně hrozilo, že letos přijdeme o zhruba pět milionů korun. Ještě větší obavy jsme ale měli z jeho případného úplného uzavření i pro osobní dopravu," uvedl primátor.