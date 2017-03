Kůň ve Střezeticích má po zimě záplaty. Zůstanou?

Střezetice /FOTO/ - Jako sešívaný vypadá osm měsíců po slavnostním odhalení bronzový pomník jezdecké srážky u Střezetic připomínající prusko-rakouskou bitvu z roku 1866 u Hradce Králové.

Chybějící patina sochy způsobila, že sváry spojující bloky sochy se během stárnutí materiálu zbarvily jinak než tělo samotné skulptury.

„Mrzí mě to, protože autora jsme varovali, že přesně tohle se může stát," komentoval současný vzhled sousoší Pavel Horák z umělecké slévárny v Dolné Kalné. Ta dílo vytvořila podle návrhu akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře. I on se nad současnou podobou zarazil a hodlá patinu doplnit ex post. „Příští týden tam vyrazím se štětkou a patinou a sochu upravím," řekl Petr Novák, který chtěl, aby dílo přirozeně zrálo. I proto odmítl slévači navrhovanou patinu. „Oni na tom nenesou žádnou odpovědnost. Já jsem si vymínil, aby to nepatinovali," uvedl Petr Novák a svůj postoj vysvětlil tím, že kdyby k tomuto postupu došlo, bylo by konečné dílo příliš tmavé. Autor však nepočítal s tím, že zrání zhatí chemické reakce.

Ty sice dál pracují, ale ne tak rychle a spolehlivě. „Autor si představoval, že si s patinou poradí příroda sama. Je to ovšem tak, že patina jinak nabíhá na bronzu litém a jinak na bronzové elektrodě, čímž vizuálně vylezou tyto barevné rozdíly," popsal vznik švů na střezetické soše majitel slévárny.

Ten se nyní obává, že bude takto švy poznamenané dílo nyní spojováno s jeho firmou. „My ale všechny sochy, které odléváme, patinujeme a potom i voskujeme. Vosk pak patinu mnohem lépe udrží," vysvětlil Pavel Horák.

Osm měsíců zrání střezetickému pomníku, odkazujícímu na hrůzy válečného konfliktu z roku 1866, příliš krásy nepřineslo. Příští týden projde pomník ostaršovací kůrou, kterou provede sám autor.

Na možné komplikace upozorňoval tvůrce skulptury, akademického sochaře Petra Nováka i majitel dolnokalenské slévárny Pavel Horák. „Teď to vypadá, že je to naše chyba. My všechny sochy patinujeme," uvedl Pavel Horák, který se obává i o budoucnost pomníku T. G. Masaryka v Lánech. První jezdecká socha prezidenta Masaryka zde byla odhalena v březnu roku 2010.

A i pod ní je podepsán Petr Novák. „Tato socha může dopadnout podobně. Ani tam jsme patinu na přání autora nedali," popsal další možné trable Pavel Horák.

Vzápětí však optimisticky dodal: "Když bude sochař chtít, tak pro nás není vůbec problém dojet na místo, urychlit stárnutí a napravit vzniklou situaci."