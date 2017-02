Leden v Hradci byl mnohem mrazivější, než je obvyklé

Hradec Králové - Letošní leden v Hradci Králové byl v historii meteorologických měření jeden z nejmrazivějších.

Námraza na silnicích a stromech v Královéhradeckém kraji.Foto: Deník/ Michal Fanta

Průměrná denní teplota ve městě dosáhla pouhých -5,3 stupně Celsia. Na webu Českého hydrometeorologického ústavu o tom informoval meteorolog Jan Šedivka.

Zatím zřejmě nejchladnější leden byl v Čechách zaznamenán v roce 1838 a platilo to i pro Hradec Králové, kde tehdy klesla průměrná denní teplota na -10,9 stupně Celsia.

Velmi mrazivo bylo také za deset let, kdy meteorologové naměřili -10,6 stupně. Další podobná průměrná teplota byla zaznamenána až téměř o sto let později, a to v roce 1940, kdy dosáhla -10,2 stupně, o dva roky později to bylo -9,2 stupně.