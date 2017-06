Ledová kostka se převlékla do basketbalových barev

Hradec Králové - Ticho, že by člověk slyšel upadnout i špendlík, přerušuje jen pískot podrážek a dopady basketbalových míčů. Je krátce před čtvrteční desátou hodinou dopoledne a palubovka hradeckého zimního stadionu, který od pátečního dne hosti prestižní akci - mistrovství Evropy v basketbale žen, právě patří hráčkám s nápisem Belarus na prsou.

Oddych? Až po finále

„Nesmíme být moc hlasití, aby jsme je nerušili při tréninku," říká polohlasem jeden z organizátorů turnaje Pavel Stara, který nám ještě před vypuknutím turnaje ukazuje, jak se za par dní zimní stadion převlékl do basketbalových barev. I při zběžném pohledu je vidět, že při této změně měli organizátoři práce jak na pověstném kostele. Ale ještě před samotným zahájením je stále co dělat. Tu se ještě připevňují reklamní bannery, tam technik zapojuje poslední počítače a za zdmi haly právě navážejí klavír na pódium.

Perličky šampionátu

- stadion prošpikovaly tři kilometry kabelů

- přenosy zajišťuje 10 aut

- z Hradce Králové se vyrobí přes 24 hodin živých přenosů

- na výrobě programu se podílí 70 lidí

- signál jde do 26 zemí

(zdroj: Czech Basketball Federation)

„Jsou to ještě nervy, ale už finišujeme," říká Pavel Stara s dodatkem, že všechny nervy opadnou až po 26. červnu, kdy šampionát skončí pražským finále. „Ale zatím to jde podle plánu. Nechci však nic přivolávat. Třeba nám může kleknout elektrika, ale pro tento případ máme nachystané záložní zdroje," rovná si v hlavě případné černé scénáře pořadatel a kouká na kilometry kabelů, které se vinou jak kolem palubovky, tak i skeletem haly. „Co vím, tak je tu přes tři kilometry kabelů," dodává s úsměvem Pavel Stara s dodatkem, že díky nim se Hradec dostane na obrazovky do desítek (26) zemí. A jak vlastně podle Pavla Stary funguje symbióza hradeckého „zimáku" a basketbalu? „Není to sice ta nejmodernější hala, ale má úžasné parametry a zdejší tribuny jsou jako stvořené pro to, aby tu byl nezapomenutelný kotel, který požene hráčky vpřed," dodal.