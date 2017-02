Lesní hřbitov bude lákat na kávičku, cyklovýlety i na komfortnější obslužnost

Hradec Králové - Větší, modernější a přívětivější k návštěvníkům. Takový má být v budoucnu Lesní hřbitov v hradeckých Malšovicích. Alespoň taková je vize hradecké radnice.

Ilustrační fotografie z královéhradeckých hřbitovů.Foto: Deník/ Michal Fanta

Ta v minulých dnech zveřejnila i možnou podobu místa posledního odpočinku a jeho nejbližšího okolí. Studii vypracovala projekční společnost New Visit v čele s Tomášem Jiránkem. Sám Tomáš Jiránek ji poté představil hradeckým zastupitelům.

Co s parkovištěm?

„U Lesního hřbitova jsou dvě roviny, které se navzájem protínají. Jedná se jak o důležité pietní místo, tak plní i funkci rekreační oblasti," připomněl Tomáš Jiránek skutečnost, že okolí hřbitova je vyhledávanou destinací jak pro cyklisty, tak i pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích. Podle něj by navržené řešení mělo vyhovovat oběma skupinám. Tedy jak návštěvníkům hřbitova, tak i výletníkům.

Studie tak počítá nejenom s rozšířením a zvelebením samotného pietního místa, ale také s lepší infrastrukturou a obslužností. Právě lepší obslužnost by měl zajistit nový autobusový terminál, který by se stal i místem, kde lidé nebudou „pouze" čekat na autobus, ale také při nazouvání bruslí si zde například dát zákusek a kávu.

Podle opozičního zastupitele Lubomíra Štěpána (KSČM) by však v případě vybudování terminálu hrozilo, že se zmaří několikamilionová investice, kterou v minulých letech hradecká radnice v okolí hřbitova provedla. „To se kvůli terminálu rozkope a zničí nedávno vystavěné parkoviště?" tázal se zastupitel. Podle náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha je však taková možnost vyloučena. „Nejedná se o překopání parkoviště, ale o oddělení dopravních toků autobusů, aut, cyklistů, bruslařů a pěších v prostoru před hřbitovem vzhledem k bezpečnosti. Rozhodně to neznamená, že bude zmařena investice," uvedl náměstek a poukázal na další závěry New Visit. Podle ní má v okolí hřbitova vzniknout ještě jedna cyklostezka.

„Již léta víme, že kromě hrobových a urnových míst, je nutné v okolí hřbitova vyřešit dopravní situaci. Jako nejlepší řešení se nám jeví napojení hřbitova dalšími cestami," uvedl náměstek s tím, že mlatová cesta pro pěší od Zděné boudy je již vystavěna a v roce 2018 se počítá i s další cyklostezkou. Ta by měla vést taktéž od Zděné boudy a to po levé straně komunikace.

Nová stezka

„Bude se jednat o stezku pro inline a slabší cyklisty, která doplní unikátní dvanáctikilometrový okruh v okolí Lesního hřbitova," uvedl náměstek s dodatkem, že v přípravách svých vizí by hradecká radnice ráda pokročila do fáze dalších stupňů projektové dokumentace – tedy k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.