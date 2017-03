Letištní hangáry budou do léta opravené

Hradec Králové - Město chce ve spoluprácis pronajímatelem festivalparku „úly" zprovoznit do začátku sezony.

Hudební festival Rock for People na letišti v Hradci Králové.Foto: Denik/ Ondřej Littera

Pořadatelé letních festivalů uslyšeli z města dobrou zprávu. Oblíbené a využívané hangáry ve festivalparku na hradeckém letišti by měly být do začátku festivalové sezony schopny provozu. Kvůli špatnému technickému stavu v nich město zakázalo s příchodem letošního roku veškerou produkci. Pro pořadatele festivalů velmi nepříjemná věc. Museli by totiž řešit náhradní prostory a to by je stálo nemalé peníze. Magistrát se podle mluvčí Magdaleny Vlčkové situací intenzivně zabývá a řeší ji s projektantem a také s pronajímatelem hradeckého festivalparku.

Hudební festivaly na hradeckém letišti o všechny „úly" nejspíš nepřijdou. Podle vyjádření náměstkyně primátora Hradce Romany Liškové totiž nájemce festivalparku Jan Baláž stihne do začátku festivalů hangáry upravit. Podílet by se určitou měrou mělo i město samotné. Podle posledních informací si tedy mohou organizátoři festivalů alespoň trochu oddychnout.

„Do festivalů by měly být upraveny alespoň ty hangáry, které budou pořadateli využity," uvedla tisková mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková. Festivaly by absenci „úlů" pocítily - musely by řešit náhradní prostory, například velké nafukovací stany a náklady by rostly - i o několik milionů korun.

O tom, že jsou „úly" ve špatném stavu se vědělo dlouhodobě. Na začátku letošního roku je proto město zakázalo využívat pro veškerou produkci. To ohrozilo i festivaly Rock for People a Hip Hop Kemp, které hangáry léta využívaly jako „alternativní" scénu v pozdních hodinách a také jak své zázemí. Hangáry také sloužily jako restaurace, kavárny či kino. „V hangárech například chybí únikové východy a rozhodně úly nejsou uzpůsobeny k tomu pustit tam najednou několik stovek lidí," uvedla již dříve Lišková.