Lídři chtějí nepřizpůsobivým sáhnout na sociální dávky

Královéhradecko - Potíže s problémovou menšinou by politici chtěli řešit hlavně úpravou systému vyplácení dávek.

S politiky na kole.Foto: Deník/ Michal Fanta

Zvýšená kriminalita, nepořádek, konflikty – to je realita měst v kraji, která mají problém s nepřizpůsobivými obyvateli.

„Smějí se nám do obličeje,“ tak popsal situaci, která panuje v Jaroměři a Josefově v této souvislosti starosta Jiří Klepsa. Na řešení se ptal jedniček na kandidátkách pro volby do poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji. Společně s nimi a Deníkem totiž vyrazil v pondělí na předvolební cyklovýlet.

„Vadí mi otázka nepřizpůsobivých. Jak se nám smějí do obličeje. Když něco spáchají, strážnici je chytí a dostaneme je před komisi, pokuty nezaplatí, nemáme na ně páku. Sráží mě to. Lidé přichází s problémy denního života, jsou to stovky a stovky případů, za kterými oni stojí. Rostou také nevymahatelné pohledávky města vůči těmto lidem. Chybí nástroj shora, který by pomohl s řešením této situace. Je tristní, že na to jde tolik peněz, sociální dávky jsou nepostižitelné. Je to problém nejen Josefova, nejen Jaroměře. Mám pocit, že je to problém, který roste a jednou se této zemi vrátí jako bumerang,“ uvedl Jiří Klepsa. S jeho slovy souhlasil i další starosta, Luboš Tuzar ze Smiřic. I v tomto městě jsou totiž s problémovou menšinou potíže.

Všech sedm lídrů se shodlo, že je třeba změnit legislativu a systém vyplácení sociálních dávek. Větší právo rozhodovat by podle nich měly mít obce.

„Nelze nikomu sebrat dávky, ale mělo by se upravit, z čeho se vypočítávají. Dávky by měly být jen na tři děti, nepřizpůsobiví děti totiž často rodí na kšeft. Jsou tam mezníky, na které je třeba se podívat. Musíme omezit legislativu tak, aby ji nepřizpůsobiví nezneužívali,“ uvedla jednička na kandidátce hnutí ANO v kraji Klára Dostálová.

Dávky na děti by chtěl upravit i Leoš Heger (TOP 09). Podle něj by bylo nejlepší pracovat u dětských přídavků se slevou na dani.

„Vyžaduje to dlouhodobost, je to otázka inkluze těchto lidí. Za socialismu se to více sledovalo. Po revoluci se tyto věci rozvolnily. Nastala nová éra, kdy se o tom začalo mluvit. Teď se o nepřizpůsobivých tolik nemluví – teď jsou téma migranti,“ řekl.

Podle Ivana Adamce (ODS) je problém, že tito lidé jsou na okraji společnosti a veřejnost je přestala litovat. Nejsou to jen Romové, ale celkově nepřizpůsobiví. Adamec vidí problém jinde – například v nezaměstnatelnosti nepřizpůsobivých. Pracovat podle něj nechtějí.

„Pokud někdo potřebuje pomoc, stát mu má pomoci, ale účel dávek je vrátit člověka do života. Nemůžeme jim říkat, že na dávkách se má žít. Lidem se má pomoci, aby mohli pracovat,“ nechal se slyšet.

Lídři se shodli na tom, že by více pravomocí při rozhodování měly mít samy obce. Dřív tomu tak bylo, ale nyní o dávkách rozhoduje pouze úřad práce. To je podle nich špatné. Tento fakt zmínil Josef Cogan (Starostové a nezávislí) a ostatní se přidali.

„Dnes o dávkách rozhoduje jen úřad práce, dřív to bylo jinak a mohla se účastnit obec. Tohle je problém a ohromný problém je i byznys s chudobou. A je nutné poznamenat, že mezi problémovými lidmi je 90 procent Čechů,“ prozradil svůj postoj lídr ČSSD Jan Birke.

Důrazné řešení situace by volil Zdeněk Ondráček (KSČM): „Řešení musí být důrazné. Kdysi kupříkladu platilo, že do každého vchodu či paneláku mohla jít jen jedna taková rodina,“ uvedl.