Lodě brázdí Labe téměř dvě desítky let. P.S.: Hledá se kapitán

Hradec Králové - Od konce devadesátých let provozují „flotilu" na hradeckém nábřeží. Pro takzvané paromily je to především koníček.

Parníky, motorové lodě, ale i malé pramice. To vše je současná "flotila" na hradeckém nábřeží.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Od půlky května má veřejnost možnost i v další sezóně zažít plavbu po Labi v srdci krajského města. A to nejen na malých pramicích, ale i na palubě parníků. Mezi stěžejní koráby hradecké flotily patří například vlajková loď Královna Eliška, která často vyplouvá na soukromé večerní a noční plavby. Již třetím rokem též brázdí Labe parník Primátor Ulrich.

Staronově by se na řeku v příštím roce mohl vrátit i parník Hradec, který v současnosti prochází rekonstrukcí.

„Přemýšlíme, že by mohl být opraven příští rok, ale je to samozřejmě složitá záležitost," uvedl spolumajitel hradeckého „loďstva" Jaroslav Kostkan, s tím, že Hradec byl první lodí, kterou před dvaceti lety spolu s dalšími nadšenci vybudoval.

Kromě parníků pak může veřejnost využít také služeb několika motorových lodí. Jednou z nich je například Helena, kterou si zájemci mohou půjčit i bez odborného dohledu kapitána.

Plavba pro milovníky přírody a cyklistiky

Takzvaní paromilové se nezaměřují jen na trasu okolo hradeckého nábřeží, jejich snahou je soustředit síly na trasu mezi Předměřicemi a Smiřicemi. V současnosti tam zatím jen o víkendech provozují motorovou loď Smiřice.

„Je to takový nepopsaný úsek. Jede se tam přírodou. Navíc se více soustředíme i na cykloturistiku. Loď má speciální háky na převoz kol," dodal Kostkan.

V letošním roce kvůli zvyšujícím se nákladům stoupla cena jízdného o deset korun. „Parní loď se celá pronajímá za 1700 korun na hodinu. Motorové jsou pak levnější," prozradil Kostkan s tím, že samozřejmě kdokoli si může zapůjčit za pár desítek korun na hodinu i malou pramičku. Stokorunu též stojí pro dospělého hodinová projížďka motorovou lodí v centru krajského města.

Hledají se nadšenci. I do řad kapitánů

O tom, že provozování lodí je především koníček, svědčí i to, že většina nadšenců má ještě jinou práci. V neposlední řadě se potýkají i s nedostatkem odborných pracovních sil.

„Je to problém. Lidi dnes nejsou. Potřebovali bychom i nějakou kapitánskou posilu," prozradil Kostkan s tím, že případným adeptům by stačilo osvědčení takzvaného vůdce malého plavidla. V dalším by je čekalo zaučení. Nejdůležitější vlastností musí být však zodpovědnost.

Hlavní sezóna výletních plaveb teprve začíná. V současné době lodě vyjíždí několikrát denně, což stačí k pokrytí nákladů. Nicméně blížící se letní turistická sezóna je hlavním časem, který má přinést na paluby lodí tradičně nejvíce ruchu.