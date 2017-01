Mars a Venuše v lednu spolu

Hradec Králové - Odpradávna zvedali lidé oči k obloze a pokládali si otázku, ať jim nebe poví, co zajímavého je v jejich životě čeká. Nejinak tomu je i nyní na začátku nového kalendářního roku.

Ilustrační obrázekFoto: Deník

Co můžeme vidět v tomto období na večerní obloze a za jasných nocí, jsme se zeptali Lenky Trojanové, odborné pracovnice královéhradecké Hvězdárny a planetária: „V současné době je na obloze nad jihozápadním obzorem k vidění již kolem páté hodiny odpoledne planeta Venuše, zvaná Večernice. Je pozorovatelná jako jasná hvězda, ale až například pohled dalekohledem by prozradil, že se jedná o planetu. Hned vedle ní září na obloze další jasná planeta – Mars. Pozná se jednoduše, „svítí" načervenale. Takto by měla být obloha pozorovatelná do konce tohoto měsíce.

Jaké zajímavé úkazy nás čekají v nejbližší době na obloze?

Během dlouhých zimních večerů se naskýtá řada příležitostí k pohledu na noční oblohu. Lze si povšimnout, že ne všechny hvězdy září bíle. Některé, na povrchu chladnější, jsou zbarvené do žluta nebo až do červena. V dalekohledu pak lze spatřit hvězdy namodralé, které jsou nejžhavější. Třetího ledna kolem páté hodiny ranní si mohli zájemci všimnout padajících hvězd. Astronomové raději v tomto případě užívají termín meteory. To, co padalo z nebe, byla ve skutečnosti zrnka prachu, nikoliv hvězdy. Meteorický roj Kvadrantid dosahoval při ideálních podmínkách v maximu četnosti až sto dvaceti meteorů za hodinu. V únoru se pak lidé mohou těšit na polostínové zatmění měsíce.

Co čeká v příštím roce na příznivce královéhradecké hvězdárny a planetária?

V roce 2017 uvedeme v rámci dětských programů nové astronomické pohádky, což bude, myslím, velmi zajímavé. V digitálním planetáriu se nově uskuteční zajímavá hudební produkce. Samozřejmostí pak bude pro veřejnost oblíbené pozorování noční oblohy dalekohledy.

Eva Ženíšková